Green Day se ríe del drama en show de Coldplay y promete: en Colombia no habrá 'kiss cam'

El escándalo que desató la infidelidad descubierta en el concierto de Coldplay, exponiendo al CEO Andy Byron y a Kristin Cabot ante el mundo, no solo desató memes, burlas y debate en las redes sociales, sino las reacciones de otras bandas que están dando conciertos. Green Day, por ejemplo, se ha mofado de la situación en sus conciertos anunciando que no tendrá 'kiss cam' en sus eventos para que los asistentes vayan con tranquilidad.

Desde el mes de mayo Green Day se encuentra llevando a cabo su The Saviors Tour 2025, el cual llegará a Sudamérica en el mes de agosto con su primera fecha en Bogotá, Colombia. Ante lo ocurrido en el evento de Coldplay, la banda ha señalado en sus más recientes conciertos que son eventos libres de 'kiss cam', un tono de humor que ha llamado la atención de sus seguidores.

El pasado 17 de julio, por ejemplo, los asistentes al concierto de la banda conformada por Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt en el escenario del RCB Stage se encontraron con la sorpresa de que, a los alrededores del lugar había anuncios en los que se confirmaba que no había cámara de besos en el show. "Green Day no use 'kiss' cameras", se leía en un pequeño anuncio que se hizo viral en redes.

Vive Claro confirma que no habrá 'kiss cam' en concierto de Green Day

En Colombia los fanáticos de Green Day están emocionados no solo por la llegada de Green Day al país por tercera vez, sino también porque la gira The Saviors Tour 2025 le dará apertura a los grandes eventos en el nuevo escenario Vive Claro Distrito Cultural en Bogotá el próximo 24 de agosto. Siguiendo con el juego de la banda, Vive Claro anunció este 30 de julio que no contarán con la polémica cámara.

"Vive Claro se permite informar, que el próximo 24 de agosto de 2025, durante el concierto de Green Day en Bogotá, no contaremos con sistema de Kiss Camera (Cámara de besos)". se lee en el comunicado oficial publicado por el escenario.

El anuncio ha sido tomado de manera divertida por quienes asistirán a este primer concierto multitudinario en el nuevo escenario de Bogotá. Luego de todo lo que desató la 'kiss cam' de Coldplay en Estados Unidos, lo ocurrido sigue siendo tema de conversación en redes sociales, incluso generando decisiones en Astronomer, la compañía en la que trabajaban los infieles y ahora también algunas dudas en los eventos que están por venir.

La gira The Saviors Tour de Green Day, que comenzó en mayo de 2024 y se extenderá hasta septiembre de 2025, celebra los 30 años de 'Dookie' (1994) y los 20 años de 'American Idiot' (2004), dos grandes álbumes de la banda. En cada fecha, excepto en festivales, la banda interpreta ambos álbumes en su totalidad, llevando a sus fanáticos por un viaje emocionante de sonidos que los llenan de energía y nostalgia.

Pero la gira no es solo una mirada al pasado, sino también al futuro, pues 'The Saviors Tour' promueve su más reciente álbum, 'Saviors', lanzado en 2024. El primer sencillo, 'The American Dream Is Killing Me', presenta una estética inspirada en los zombis, mientras que otros temas como 'Look Ma', 'No Brains!' y 'Dilemma' continúan con el estilo característico de la banda.

En su presentación en Coachella 2025, Green Day debutó en este icónico festival con un set que incluyó canciones de 'Saviors' y clásicos de su discografía. Es por eso que la confirmación del concierto en Bogotá ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos colombianos por contar con un repertorio que abarca más de tres décadas de carrera, la banda promete una noche inolvidable llena de música, emoción y recuerdos.

