Mellizas del Desafío Siglo XXI pensaron en el dinero, hicieron trampa y se fueron a muerte

Dani y Tina, las mellizas que este año participan en el Desafío Siglo XXI una vez más son tendencia, pero esta vez no por su belleza o por una pelea, sino porque ambas terminaron enfrentadas a Desafío a Muerte por una estrategia que les salió mal.

Una vez más Dani fue la elegida del ciclo, pero en esta ocasión no logró cumplir con la tarea asignada y, en un intento por no perder el dinero, decidió darle la información a su hermana para que ella sí ganara. Sin embargo, al darle la información a Tina incumplió con la principal regla del elegido que es mantener en secreto su encargo.



¿Qué hicieron las mellizas en el Desafío Siglo XXI?

Dani fue la elegida de este ciclo, como en el primero; sin embargo, en esta ocasión tuvo una tarea mucho más complicada: hacer que su equipo recibiera el castigo. La participante desde un principio intentó darle señales a su hermana. Días atrás le manifestó que ellas dos debían apoyarse, incluso cuando alguna de las dos propusiera algo con lo que la otra no estuviera de acuerdo, pues finalmente una hermana no buscaría perjudicar a la otra.

En el desarrollo del ciclo, Dani le insistió con estas palabras a Tina, ya que con la primera tarea tuvieron una fuerte pelea porque Tina no apoyó a Dani en su intención de cambiar el capitán del equipo, lo que resultó ser su tarea como elegida. Ahora Tina tenía claras instrucciones de apoyar a su hermana en cualquier propuesta, la cual llegó justo antes de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo.

La melliza le manifestó al equipo Beta que, como estaban junto a Alpha en Playa Baja, deberían aliarse en la prueba y dejarlos ganar. Eso les salió bien, pues efectivamente Alpha ganó la prueba. Sin embargo, cuando Dani le planteó a su equipo que recibieran el castigo, solo recibió el apoyo de su hermana y finalmente el castigo fue enviado a Gamma.

Al ver que la tarea no había sido cumplida, lo que significada que no ganaría 10 millones de pesos y, además, sería enviada a Desafío a Muerte, Dani le dio más instrucciones a Tina. "Este ciclo nos tocaba el castigo", le dijo a su hermana y la invitó a descubrirla frente a todos, "para que al menos se lleve usted el dinero".

Al llegar junto a Andrea Serna, la presentadora pidió a los participantes que si alguno sospechaba quién era el elegido tomara la opción de decirlo. Tina levantó la mano y reveló los detalles que le había dado su hermana. Sin embargo, la presentadora les indicó que la manera en la que habían manejado la información era incorrecta. "Dani, tú le contaste a tu hermana que tú eras la elegida. El tema del elegido es muy serio, es un reto más en esta competencia, aquí los estamos grabando todos los días, todo el día, no se nos escapa nada".

Por ende, Daniela debía ir a Desafío a Muerte por no cumplir con la tarea que se le asignó, pero es no fue todo. Andrea Serna les informó que había una sanción adicional para Tina. "Tú usaste esa información de manera inapropiada, buscando quedarte con los 10 millones de pesos, así que esta noche tú también vas a muerte". Como no estaban previstos dos chalecos más, tuvieron que quitarle el chaleco a otra mujer.

Las mellizas decidieron salvar de la muerte a Manuela de Alpha y las dos se enfrentaron a Sathya, Deisy y Yudisa por mantener sus cupos en la competencia. La primera en salvarse fue Deisy, seguida por Yudisa. Sin embargo, tras dos horas de prueba las hermanas y Sathya no lograban terminar, por lo que se les dio 30 minutos y quienes estuvieran más cerca del objetivo se quedarían en la competencia. Una vez más Dani fue eliminada y dejó sola a Tina en el juego.

