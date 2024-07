No solo Falcao, Lorelei Tarón también consiguió nuevo trabajo en Bogotá

Radamel Falcao García y su familia llegaron oficialmente a Bogotá, luego de que el futbolista samario ingresara a las filas del equipo Millonarios. Pero no solo El Tigre tiene un nuevo trabajo, su esposa Lorelei Tarón también inició esta nueva etapa de su vida con importante proyecto.

¿En qué trabaja Lorelei Tarón, esposa de Falcao, en Bogotá?

En menos de 48 horas de su llegada a Bogotá, Lorelei Tarón sorprendió a sus seguidores al revelar que inició su trabajo como modelo en Colombia. A la argentina se le vio posando para una marca de ropa nacional junto a su hija mayor.

En sus redes sociales, Lorelei Tarón, quien recientemente cumplió 36 años, mostró en un video algunos momentos detrás de la sesión de fotos que tuvo en Bogotá. No solo demostró su habilidad para posar frente a las cámaras, sino que también la de su hija mayor Dominique, quien parece estar siguiendo sus pasos.

La también cantante aseguró en el video compartido las emociones que tuvo en medio de esta sesión fotográfica en Bogotá. "Me sentí espectacular. Aparte, me divertí, me sentí cómoda y en confianza", aseguró la esposa de Falcao. Como esta, se espera que Lorelei Tarón siga participando como modelo en otras campañas en nuestro país.

¿Quién es Lorelei Tarón y cuántos años tiene?

Lorelei Tarón nació el 17 de junio de 1988 en Jardín América, Misiones, Argentina; sin embargo, la celebración de su cumpleaños se llevó a cabo recientemente debido a la ocupada agenda familiar. Además de ser la esposa de Radamel Falcao, la argentina ha construido una exitosa carrera como cantante.

Su camino musical inició desde los tres años cuando empezó a tomar clases de canto y a los 17 se mudó a Buenos Aires para seguir con su carrera. Además de su pasión por la música, Lorelei Tarón es una fiel creyente cristiana, por lo que gran parte de su música la dedicó a su religión. Su gran salto a la fama se dio cuando colaboró con el cantante Alex Campos en la canción Hay una luz.

