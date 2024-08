¿Qué decía la carta que dejó la mamá de Los Patojos? Se conocieron nuevos detalles

El lunes 26 de agosto las redes sociales en Colombia quedaron conmovidas ante el video publicado en el perfil de Los Patojos en el que uno de ellos confirmaba que su madre fue hallada sin vida en su casa. Los influenciadores santandereanos han revelado algunos detalles tras la muerte de Yenny Ariza.

Tras el respectivo levantamiento del cuerpo, realizado por el CTI de la Fiscalía en la finca de Los Patojos, ubicada en la vereda Arciniegas del municipio de Jesús María, Santander, se conoció que en la casa también se encontró un cuaderno en el que, al parecer, Ariza dejó una nota de despedida a su familia.

¿Qué escribió Yenny Ariza en la nota a su familia?

Aunque las autoridades no revelaron qué decía la nota que habría dejado la mujer de 45 años, Andrés Ortiz, el hijo mayor de Ariza, confirmó en Radio Melodía la existencia de esa nota y señaló que a su familia le afectó mucho leerla. Sin embargo, recalcó que no cree que su madre haya decidido quitarse la vida.

Contó que en la nota "se despide de nosotros, es fuerte lo que dice ese papel". Además de pedirles disculpas, les manda sus mejores deseos a sus hijos. "Nos dice que sigamos luchando por nuestros sueños, porque ella nos quería ver en la cima, en lo más grande".

En la entrevista, el hijo mayor de Los Patojos también detalló que el celular de su mamá lo tienen las autoridades como parte de la investigación de los hechos y que en ningún momento han recibido algún tipo de amenaza.

"La verdad no sabemos qué sucedió, qué va a pasar ahorita, todo está en investigación. Nosotros sí pedimos que se haga justicia, que investiguen bien porque hay cosas que no cuadran", insistió el joven, recordando que el día anterior estuvieron juntos grabando videos y quedaron programados para seguir trabajando a lo largo de la semana.

"Cuando una persona decide quitarse la vida no se pone a programar", recalcó el joven y concluyó que "uno no se va a poner a juzgar ni a especular cosas, la Fiscalía es la que tiene que investigar. Lo único que yo pido es que la muerte de ella no quede impune".

