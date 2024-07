Nuevo ataque de Anuel AA para Feid: "Tu mujer me ama"

Anuel AA parece no haber superado a Karol G, a pesar de que su relación terminó en 2021. Ahora que la cantante paisa tiene un nuevo noviazgo con Feid, el puertorriqueño parece no perder oportunidad para atacar a los dos colombianos.

¿Qué dijo ahora Anuel AA sobre Feid y Karol G?

Desde que iniciaron los rumores de una relación entre Feid y Karol G, Anuel AA se dedicó a atacarlos públicamente en conciertos, canciones y redes sociales. Aunque el tema parecía haber terminado hace unos meses, nuevamente Anuel hace referencia al cantante paisa.

Esta vez todo surgió por una reciente entrevista que dio Feid en la que le preguntaron cuál cree que es la mejor canción trap. El paisa escogió Diles de Bad Bunny, Ozuna y Farukko, lo que desató la ira de Anuel AA.

A través de sus redes sociales, Anuel AA hizo una publicación en la que, aunque no menciona a Feid ni a Karol G, se refiere a que no le importa la opinión de alguien sobre la mejor canción de trap.

"Tu mujer me ama cabrón", empezó el ataque el cantante puertorriqueño. "Preocúpate por eso y no por mentir en cuál es el mejor trap que tu opinión no nos importa. Tu opinión no va a confundir a nadie, el video tiene uno de los mejores traps de todos los tiempos, que la mayoría son míos".

"Anuel ya se casó, se divorcio, tuvo dos hijas, ahora está en una nueva relación, ya pasaron 4 años, y sigue con lo mismo?", "Está peleando solo y va perdiendo", "Dios nos libre a todos de un ex como Anuel", se lee en algunas reacciones a sus palabras.

