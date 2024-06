Omar Geles y la historia detrás de la canción 'Tarde lo conocí': se enamoró de una gerente

Este 4 de junio se cumplen 15 días desde que murió el cantante y compositor Omar Geles, recordado por escribir sencillos como 'Los caminos de la vida' y 'Una hoja en blanco'. En redes sociales muchos recordaron cuando el artista habló de cómo escribió 'Tarde lo conocí', tema que interpretó Patricia Teherán.

¿Cómo nació 'Tarde lo conocí'?

Pocos saben cuál es la historia que esconde esta icónica canción. Durante una entrevista para 'The Suso's Show', programa de Caracol Televisión, Omar Geles reveló que este sencillo lo escribió luego de que lo invitaron a tocar en una fiesta de un banco en Valledupar.

El cantante admitió que se enamoró a primera vista de la gerente de dicha entidad financiera, pero esta ya tenía pareja. "Me invitaron a tocar en una fiesta de un banco en Valledupar y la gerente era muy bonita. Yo lo hago de hombre para mujer", expresó en el programa.

Originalmente, Geles había ofrecido la canción a otro artista, Beto Zabaleta, pero el destino intervino para que Patricia Teherán se convirtiera en la voz de este himno vallenato.

La insistencia de Teherán, quien esperaba a Geles cada día con la misma petición, "Omar, si tú no me das una canción, yo no saco mi disco", fue el catalizador que llevó al artista a ceder y entregarle la canción que definiría su carrera.

"Me enteré en esos días que Beto Zabaleta no la grabó, que la sacó de su disco. Entonces yo dije: 'Con esta me voy a quitar a Patricia de encima'. Porque todos los días me decía 'Mi canción, mi canción'", narró Geles.

"Yo tengo una teoría: si en la discoteca ella canta con la mano en el pecho ‘Tarde lo conocí’ es porque la moza", bromeó Suso.

El legado de 'Tarde lo conocí' es duradero. La canción no solo lanzó a Teherán a la fama, sino que también solidificó a Geles como uno de los grandes compositores del vallenato. Juntos, crearon algo más grande que la suma de sus partes: una obra que continúa tocando las fibras del corazón y que permanece como un pilar del género.