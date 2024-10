Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, y su lucha contra el cáncer: "No tengo miedo"

Hace algunos meses, Carlos Calero y su esposa Paulina Ceballos anunciaron a todos sus seguidores que estaban enfrentando un difícil momento, luego de que ella fuera diagnosticada con cáncer de seno . Con el paso del tiempo, la mujer se ha convertido en ejemplo de lucha para muchas otras personas que enfrentan esta enfermedad.

Paulina Ceballos cuenta cómo se enteró que tenía cáncer

En el mes de octubre se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer de Seno, motivo por el que Paulina Ceballos estuvo invitada al programa Día a Día , de Caracol Televisión, para hablar de su proceso y dar consejos a las mujeres con el fin de que puedan identificar a tiempo la enfermedad.

En primera medida, Paulina Ceballos resaltó que su diagnóstico "fue muy tranquilo". Según la empresaria, esto se dio en gran medida porque ha sido una mujer disciplinada con su salud y presta atención a los cambios que nota.

"Soy muy juiciosa con mis exámenes. Estábamos con mucho trabajo, Carlos [Calero] estaba con su proyecto musical", dijo y recordó que todo empezó en el mes de mayo. "Me sentí una bolita en la axila y dije: 'esto no es normal'. Corrí al médico. Yo tenía prótesis y me explanté, entonces era mucho más recurrente con el autoexamen".

Aseguró que en cuestión de un mes obtuvo el diagnóstico. "Fue todo muy rápido, le doy muchas gracias a mis médicos, mi mastólogo. Cuando los consulté entendí que había algo raro porque le vi la cara, me mandaron todos los exámenes y me realizaron siete biopsias". Para ese entonces, la familia Calero había planeado un viaje internacional en el que sabían que a su hija Sofía le iban a pedir matrimonio.

Paulina Ceballos señaló que los médicos le dijeron que no había ningún problema con su viaje mientras esperaba los resultados, pero ella recordó que "me fui sabiendo que había algo, desde ahí yo dije: 'Dios mío yo lo acepto, como quieras, cuando quieras'".

Luego del viaje con su familia, Paulina Ceballos regresó a los médicos, quienes le informaron que tenía cáncer. "Yo me arrodillé y dije: 'Dios mío, si es tu voluntad, la acepto'. Me conecté, me arrodillé y me puse en sus manos".

Sofía Calero, hija de Carlos Calero, se comprometió en Italia - Foto: @sofiacalero

Paulina Ceballos y Carlos Calero ya habían enfrentado el cáncer en su familia

Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto le manifestaron su admiración, pues señalaron que muchas personas pueden tomar de una manera mucho más trágica un diagnóstico como este. Por su parte, la esposa y mánager de Carlos Calero planteó que, de alguna manera, ella ya tenía experiencia con la palabra cáncer en su vida, pues vivieron una situación similar con su hijo .

"Yo pasé esto con mi hijo. Después de eso yo vi la vida diferente y tengo un testimonio de los milagros de Dios. Nunca dudé con mi hijo, ¿por qué voy a dudar ahora? Siempre dije: 'Sánalo señor, si es tu voluntad'", aseguró.

Paulina Ceballos hizo una invitación a las mujeres de todas de las edades a que se hagan el autoexamen y a que acudan constantemente a sus médicos si notan algo extraño.

Finalmente, dijo que sigue avanzando con su proceso, cada vez más esperanzada en que todo saldrá bien, especialmente porque su diagnostico fue muy temprano. "Yo no tengo miedo, tengo fe".