Paulina Vega, Miss Universo 2014, se casó y tuvo una hija en secreto: "Gracias por su apoyo"

La barranquillera Paulina Vega Dieppa , presentadora y Miss Universo 2014, emocionó a sus fans con la noticia de que se había convertido en madre por primera vez tras dar a luz a una niña. En una publicación en redes, la exreina también presentó a su pareja, con la cual afirmó que ya contrajo matrimonio.

Paulina Vega, quien hace unas semanas cumplió 32 años, siempre ha sido bastante reservada con su vida personal, sin embargo, la noticia de que se casó y tuvo una hija, todo esto fuera del ojo público, dejó sorprendidos a sus seguidores.

Paulina Vega embarazada

Paulina Vega se sumó a la ola de celebridades que decidieron mantener en secreto su embarazo, dando la noticia a su base de fanáticos solo hasta después de dar a luz. Aunque hace unos meses los apasionados por el mundo de los reinados comenzaron a especular que la Señorita Colombia 2013 estaba en la "dulce espera", muchos ni siquiera sabían que tenía pareja.

En una sencilla, pero sentimental publicación, Paulina Vega, compartió con sus más de 6 millones de seguidores que ahora tenía una familia de 3. "Estoy muy feliz de compartirles la noticia de que mi esposo y yo tuvimos una hija. Los amo a todos y gracias por su apoyo incondicional", escribió la colombiana.

La primera foto muestra a la modelo en medio de un bosque, abrazando a una persona. En la siguiente se ve a un hombre con un sombrero disfrutando de la playa. Más allá del pronunciamiento, la pareja no compartió fotos de Paulina Vega embarazada, ni tampoco de su boda.

"¡Te felicito! Qué buena noticia, has sido muy reservada con tu vida", "Le deseo lo mejor y que sea feliz por su bebe" y "Vino Shakira, salió en Guacherna, paulina se casó, preñó y parió. Solo falta que el sábado de carnaval salga Sofía Vergara y quedamos secas", algunos de los comentarios de sus seguidores.

¿Quién es Paulina Vega?

Hace poco más de una década, la belleza de Paulina Vega Dieppa, nacida el 15 de enero de 1993 en Barranquilla, cautivó al país. Con la banda del Atlántico, esta vivaz joven cumplió su sueño de ser coronada como Señorita Colombia.

Como buena currambera, sus caderas no mintieron en la competencia de Miss Universo, por lo cual el 25 de enero de 2015 fue elegida como reina universal, entregándole la segunda corona de este certamen a Colombia, la cual no conseguía este título desde 1958.

De acuerdo con el sitio web oficial de Miss Universo, Paulina Vega estudiaba Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana, pero dejó de lado su pregrado para cumplir con su rol como reina.

Tras entregar la corona universal en una ceremonia donde por error anunciaron a la colombiana Ariadna Gutiérrez como ganadora, se convirtió en modelo, empresaria y presentadora. Ha trabajado como imagen de campañas para Falabella, Adidas, Pantene y BMW, además de conducir el programa A Otro Nivel, de Caracol Televisión.

En la conmemoración de la primera década de su coronación, Paulina Vega expresó su agradecimiento con todos aquellos que la han apoyado desde el comienzo de su carrera.

"Ganar Miss Universo no es solo mi victoria, es una victoria que pertenece a todos ustedes que han estado a mi lado, que han creído en mí y me han animado en cada paso del camino. Su amor y fe han sido mi luz guía, y me siento tan agradecida y honrada. Este momento es tanto suyo como mío", escribió en redes.

