Pedro El Escamoso le da consejos a Néstor Lorenzo antes de la final de la Copa América

Pedro El Escamoso estará este domingo, 14 de julio de 2024, en la final de la Copa América, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. Así se lo hizo saber al técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, a través de una llamada telefónica.

La Fiera, que lucía algo preocupado porque se le hizo un poco tarde para asistir al juego de la definición del título continental entre Colombia y Argentina, le manifestó a Lorenzo: "Mompirri, ya voy para allá, papito. Sumercé tranquilo. Mientras tanto, use a James y a Díaz también. Pero no se me ponga así, papá".

Se acerca el estreno de Pedro El Escamoso 2

Coral aprovechó también la llamada para recordarle al DT de Colombia que el próximo martes, 16 de julio, se estrena la segunda temporada de Pedro El Escamoso, a las 9:30 p. m., por el Canal Caracol y Disney+.

