¿Pelea entre exintegrantes de Chocquibtown? Extraño mensaje de Slow desata rumores

En redes sociales crece una polémica entre los exintegrantes de Chocquibtown, la agrupación que por varios años hicieron famosa los chocoanos Goyo, Tostao y Slow. Un reciente mensaje del hermano de la cantante, ambos oriundos de Condoto, atizó los rumores.

En su Instagram, el cantante Slow aseguró que lo que se publica en la cuenta de Chocquibtown no tiene nada que ver con él ni con su hermana Goyo y confirmó que el grupo se disolvió hace varios años.

"Cordial saludo, para los seguidores de la cuenta Chocquibtown, lo que publiquen ahí no tienen nada que ver conmigo ni con Goyo. El grupo ya hace varios años se disolvió, lo están usando para intereses personales y jugar con la inteligencia y bondad de los fans que apreciamos mucho", escribió Slow Mike.

El artista agregó que “yo no me presto para marketing basura a mí, no me metas en tu jueguito pendejo, jum".

Algunos sospechan que estas palabras de Slow iban dirigidas al otro exintegrante de Chocquibtown, su excuñado Tostao. Sin embargo, aún no es claro qué ha sucedido entre los artistas.

Confesiones de infidelidad

De otro lado, hace unos días, Goyo, integrante del grupo musical ChocQuibTown, reveló en sus redes sociales que fue víctima de una infidelidad en la que, además, estuvo involucrada una de sus mejores amigas.

Tostao, expareja de la cantante, se pronunció abiertamente sobre lo sucedido, asegurando que sí le fue infiel a la cantante, pero defendiendo a su actual pareja de las críticas, pues muchos creen que la tercera en discordia es la novia del cantante, cosa que el negó rotundamente.

Tostato señaló que la infidelidad sucedió años atrás y con otra persona. "Yo no soy una santa paloma, en algún momento y tuve una infidelidad, ella sabe quién es la persona, se llama Patricia, ¿por qué no habla de Patricia? Esa es la realidad".