Tostao confiesa que le fue infiel a Goyo, pero defiende a su actual pareja

Goyo, integrante del grupo musical ChocQuibTown, causó revuelo al revelar en sus redes sociales que fue víctima de una infidelidad en la que, además, estuvo involucrada una de sus mejores amigas. Tostao, expareja de la cantante, se pronunció abiertamente sobre lo sucedido.

En una entrevista con Los 40 principales, el también integrante de ChocQuibTown reveló que sí le fue infiel a la cantante, pero defendió a su actual pareja de las críticas, pues muchos creen que la tercera en cuestión es la novia de Tostao, cosa que el negó rotundamente.

¿Qué dijo Tostao sobre infidelidad a Goyo?

En la emisora le cuestionaron a Tostao si, después del polémico video de su expareja, se había comunicado con ella. El cantante contó que, en efecto, le reclamó a Goyo por exponerlo de esa manera.

"Yo le escribí, le dije: 'Me parece una falta de respeto que estés haciendo eso', obviamente en ese momento le escribí en un tono sarcástico y le dije: 'si vas a hacer storytime hazlo de estas cosas, que son cosas que tú y yo sabemos que pasaron que te involucran a ti'".

Por otro lado, el cantante recalcó que el video publicado por Goyo no tiene nada que ver con su actual pareja, con quien confirmó su relación tiempo después de su separación con Goyo. "Por lo menos que aclare que no está hablando de mi actual pareja porque a mí esa vaina me afecta. Esa muchacha tiene mamá, hermanos, una familia, tiene una profesión y un nombre que está en tela de juicio".

Sobre la infidelidad, Tostato señaló que sucedió años atrás y con otra persona. "Yo no soy una santa paloma, en algún momento y tuve una infidelidad, ella sabe quién es la persona, se llama Patricia, ¿por qué no habla de Patricia? Esa es la realidad".

Tostao aseguró que lo que más le molestó de la situación no fue la exposición de la historia, sino que Goyo la dejara en suspenso para que las personas en redes pudieran interpretar que se trata de su actual historia. Contó que el "hate" que le están enviando a su novia actualmente está sobrepasando los límites.

Insistió en que su actual novia "no tuvo nada que ver en nuestra separación, no tuvo nada que ver con que el grupo no siga tocando".

"Después de tantos años hay cosas que es mejor dejarlas así. Mucha gente dice que 'es que quiere soltar', usted vaya, pague su sesión, cuenta todo y va soltando, pero no se ponga a exponer cosas en las redes", concluyó.