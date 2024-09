Periodista de Noticias Caracol trabajó en Corabastos y en una peluquería canina de Soacha

Tatiana Sanabria es una periodista bogotana que desde inicios de este 2024 informa a los colombianos a través de las pantallas de Noticias Caracol en vivo con los hechos judiciales del país. A través de sus redes sociales, la comunicadora ha revelado que no recorrió un camino fácil para lograr cumplir su sueño de estar en televisión.

¿Periodista de Noticias Caracol trabajó en Corabastos?

En redes sociales se hizo viral un capítulo de 'A la calle' en el que la periodista decide acompañar a decenas de usuarios de Transmilenio que, en horas de la mañana, luchan por movilizarse hacia su trabajo. A los internautas les llamó la atención que Tatiana Sanabria se subiera a uno de los buses en la estación de San Mateo en el municipio Soacha, lo que generó una conversación en sus redes sociales.

A través de su TikTok, la periodista contó a sus seguidores que, contrario a lo que muchos piensan, para ella no es una novedad movilizarse en Transmilenio en Soacha, pues trabajó allí por mucho tiempo. Según su relato, tuvo diferentes empleos para costear sus estudios de Comunicación Social y Periodismo.

Además de secretaria, Sanabria trabajó como peluquera canina. "Todavía me reconoce mucha gente de San Mateo, Soacha. Allá me encontraban porque allá estaba la peluquería canina, bajando por el colegio El Bosque, muy cerca al conjunto residencial El Oasis", detalló.

Pero eso no fue todo, Tatiana Sanabria agregó que "muchas personas en Corabastos también me reconocen porque también estuve mucho tiempo allí". Finalmente, detalló que "también en Kennedy me reconocen, en Patio Bonito, porque la persona que me dio luces sobre la peluquería canina está en Patio Bonito".

Las revelaciones de la periodista, orgullosa de sus orígenes y trabajos que la han llevado a convertirse en uno de los rostros de las noticias más importantes del país, causaron una muy buena impresión entre sus seguidores, muchos de ellos estudiantes de periodismo que le piden consejos para seguir sus pasos.

"No fue un camino fácil el que recorriste para estar donde estás, te felicito. Yo estoy recorriendo ese camino hasta ahora", "La vi desde sus inicios, que bueno verla crecer", "Qué bonito progreso", "Sí, yo te recuerdo en San Mateo", "La estrella más grande es para las personas que saben lo difícil que ha sido llegar", les escriben a la periodista.