Periodista Érika Zapata reveló cómo es su hombre soñado: "Sola tampoco me quiero quedar"

La talentosa periodista de Noticias Caracol Érika Zapata se ha robado el corazón de los televidentes con su carisma y autenticidad. En diferentes ocasiones la reportera paisa ha hablado de su vida amorosa y por qué, a sus 29 años, no ha tenido pareja.

Hace unos días, la corresponsal de Noticias Caracol en Medellín utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores la verdad detrás de sus relaciones y lo que espera que del hombre con el que espera compartir su vida.

¿Cómo es el hombre ideal de Érika Zapata?

Aunque confesó que no le gusta profundizar mucho en el tema, Érika Zapata admitió que se había dado cuenta de que ella deseaba estar con un hombre que cumpliera o incluso superara sus expectativas.

"Si yo en mi mundo laboral he progresado, he luchado, pese a lo difícil, quiero una persona que también me aporte, sea guerrera y luchadora, no alguien que el día de mañana se pegue de mí solamente por un interés monetario", comentó la periodista.

En el video, la presentadora de La Finca de Hoy señaló que es "cero interesada" y le gusta valerse por sí misma, pero que espera que su futura pareja también sea así. "Quiero un hombre amplio, inteligente, joven (de mi edad)", describió.

Asimismo, admitió que le molesta que cuando este tema toma fuerza en redes, los hombres ofreciéndose, pues, según ella, no está buscando pareja, por lo cual la persona con la que esté en el futuro es porque realmente le gusta y cumple con sus estándares.

"Sola tampoco me quiero quedar, también quisiera vivir esa experiencia, pero el día que la viva es porque tengo la suficiente madurez y la persona llene mis expectativas. No soy una mujer interesada, pero si necesito un hombre que me ayude a resolver, así a algunos les dé rabia", expresó.

Érika Zapata habló sobre su sexualidad

Otra de las preguntas que le habían dejado a la periodista Érika Zapata indagaban por su sexualidad, específicamente en sí era lesbiana. Con todo divertido, dijo que, aunque quiere mucho a las mujeres, no le gustan de manera romántica.

Sus seguidores le mostraron su apoyo, augurándole que, en su debido momento, esa persona especia que anhela llegará a su vida. "Todo es en el tiempo del señor, ten fe que ese hombre ya Dios lo tiene para ti, un hombre que te valore, respete y ame", le dijo uno de los usuarios de TikTok.