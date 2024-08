El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) compartió este lunes su ya tradicional lista de canciones del verano, en la que incluyó 'Perro Negro', del puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano Feid.

La otra canción en español en esta lista compuesta por 44 temas es 'Bad Boy', de los puertorriqueños Dei V, Chris Jedi y Gaby Music en colaboración con Ozuna y Anuel AA.

Como cada año, Obama combina en su lista novedades de la temporada con clásicos.

“Con el verano llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente. Y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. ¡Espero que encuentres algo nuevo para escuchar!”, escribió en sus redes el exmandatario.

En esta ocasión mezcla temas como 'Texas Hold 'Em' de Beyoncé, o 'Wanna Be' de GloRilla con Megan Thee Stallion, con 'Silvio' de Bob Dylan o 'How Do U Want It' de 2Pac con K-Ci & JoJo.

Bob Dylan, 2Pac o Beyoncé son artistas recurrentes en las listas de reproducción del expresidente demócrata.

Desaparece de la lista de este año Rosalía, a la que Obama incluyó en 2023 con 'Vampiros' junto a Raw Alejandro, en 2022 con 'Saoko' y en 2019 con 'Con Altura' junto a J Balvin.

Bad Bunny, por su lado, vuelve a un listado en el que ya estuvo en 2022 con 'Ojitos Lindos' junto a Bomba Estéreo, o en 2019 con 'Un Día (One Day)', canción de J Balvin en la que colaboraba junto a Dua Lipa.

Esta es la lista de canciones de Barack Obama

Lista de libros recomendados por Obama

El expresidente Barack Obama también compartió la lista de los libros que se han convertido en sus favoritos en los últimos meses.

"He leído algunos libros geniales en los últimos meses y quería compartir algunos de mis favoritos. ¡Avísenme si tienen alguna recomendación de libros que debería leer!", resaltó Obama.