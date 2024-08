Peso Pluma presentó oficialmente a su nueva novia: ¿quién es Hanna Howell?

Tras una polémica ruptura con la argentina Nicki Nicole, Peso Pluma presentó oficialmente a su nueva ilusión amorosa en sus redes sociales. Se trata de Hanna Howell.

La doble P, como también es conocido el cantante mexicano, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar la primera galería de fotos junto a Hanna Howell.

Las imágenes, que fueron tomadas en Chicago, muestran a Peso Pluma bastante cercano a su nueva pareja y un perrito que sería su mascota. A la publicación, el artista le añadió la canción Yellow de Coldplay justo en la parte en la que dice "you know I love you so (sabes que te amo)".

¿Novia de Peso Pluma es mayor que él?

En los comentarios de esa romántica publicación, Peso Pluma recibe muchos comentarios en los que le recuerdan a su expareja y, además, le dicen que su nueva novia parece mucho mayor para él.

"Una señora de la tercera edad", "¿Por qué besa a su mamá?", "Les doy dos meses", "La señora busca colágeno", se lee en diferentes comentarios y algunos hasta recordaron la famosa canción de Shakira y Bizarrap diciendo que "cambiaste un Rolex por un Casio".

¿Quién es Hanna Howell?

Poco se sabe sobre Hanna Howell, su trabajo y su edad. Por lo que se puede ver en sus redes sociales, es una mujer estadounidense dedicada al modelaje para diferentes marcas, aunque no es tan reconocida en Latinoamérica.

Se hace llamar Hanna Banana, motivo por el que suele utilizar el emoticón de banana en todas sus publicaciones, el mismo que Peso Pluma utilizó en las fotos que publicó con ella.

En su perfil de TikTok, ella también confirmó su relación con el mexicano compartiendo imágenes de los dos junto a su perrito. Video que tiene más de cinco millones de reproducciones y en el que ella también colocó la canción de Coldplay.

