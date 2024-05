Peso Pluma sorprende a sus seguidores con su nuevo corte de cabello: "Se puso interesante"

Peso Pluma es uno de los jóvenes artistas revelación más importante de la escena musical actual, llevando los corridos tumbados a los primeros puestos de los rankings internacionales. En la víspera de un nuevo álbum, el cantante sorprendió a sus seguidores con un cambio de look.

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, es uno de los exponentes más grandes de la música mexicana en la actualidad, la cual ha estado acompañada por un característico peinado tipo mullet que se ha convertido en una insignia de su personaje.

Hace unas semanas, Peso Pluma había confesado que su ya reconocido peinado nació por un error de un barbero colombiano. "Me estaban cortando el cabello en Medellín. Fui a hacer un video allá cuando estaba estudiando mi carrera. Me di cuenta de que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo me di cuenta de que no estaba tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, explicó el mexicano en entrevista con Jimmy Fallon.

Aunque muchos admiraban este corte de cabello e incluso itentaron replicarlo en sus cabezas, la 'Doble P' impactó a su comunidad en línea al mostrar que, para su nuevo trabajo musical, 'Éxodo', había decidido transformar su apariencia.

Por medio de sus historias de Instagram mostró su nueva corte de cabello, el cual causó furor en sus seguidores.

Peso Pluma causó furor con su nuevo corte de cabello. IG: Peso Pluma

La euforia causada por el nuevo corte de cabello se exacerbó cuando una imagen, al parecer creada por inteligencia artificial, se viralizó en redes, mostrando cómo podría lucir el cantante con este cambio de look.

"¿Ven como si cambia un hombre con un buen corte de cabello? No son feos, no más vayan con un buen estilista y listo, amigos. Ahora hasta veo guapo a Peso Pluma", comentó una de sus seguidoras.

Los usuarios en redes no tardaron en afirmar que ahora el cantante de 24 años se asemejaba a personajes como Jacob Elordi, Luis Miguel, Matthew McConaughey e incluso Elvis Presley. Así mismo, muchos especulan que este cambio no es solo por su nuevo álbum, sino también para marcar una nueva era desde su rompimiento con la argentina Nicki Nicole y su presunta nueva relación con Anitta.

"Peso Pluma":

Por comentarios sobre su nuevo look. pic.twitter.com/tQG4dFlTXX — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 31, 2024

