Nicki Nicole confirma que su relación con Peso Pluma terminó: "Lo que se ama, se respeta"

En redes sociales se difundieron algunos videos del cantante mexicano Peso Pluma junto a otra mujer en Las Vegas y de inmediato iniciaron rumores de una separación con su novia Nicki Nicole. A eso se sumó que la argentina borró todas las fotos que tenía con él en sus perfiles.

Tras el revuelo, Nicki Nicole acudió a sus redes para confirmar que ya no está con Peso Pluma y, además, que no aceptaría una falta de respeto del mexicano, dando así a entender que este le fue infiel.

Así confirmó Nicki Nicole que terminó con Peso Pluma - @nicki_nicole19

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", empezó diciendo la cantante urbana en sus redes sociales.

Cabe mencionar que Peso Pluma estaba en Las Vegas porque asistió al Super Bowl y en esta ocasión la argentina no pudo acompañarlo porque tenía una presentación en un festival de Costa Rica. Entonces se publicaron en redes videos del mexicano tomado de la mano con una misteriosa mujer.

Sobre este tema, Nicki Nicole señaló que se enteró de lo que estaba pasando por esos mismo videos. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", concluyó la argentina que estuvo junto a Peso Pluma en los Grammy 2024, donde el mexicano le dedicó su premio.

Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

"Perdóname Nicki, pero era cantado. No te merecías esto", "Nicki eres una reina. Te queremos", "Y el loco parecía tan enamorado", "Ese poco hombre no sabía tratarla", "Al final tuviste razón, fue como salir con un perro", "¿Cómo se atreve a engañar a Nicki?", se lee en las reacciones de los seguidores de la argentina.

A pesar de la situación, en redes sociales también se han publicado videos de Nicki Nicole en un aeropuerto tomada de la mano de otro hombre. Tras estar con este sujeto, que aparentemente sería su mánager, la artista borró todas sus publicaciones con Peso Pluma.

