Piqué expuso sus sentimientos sobre su vida con Clara Chía: "Me siento privilegiado"

Gerard Piqué ha sido centro de atención en la prensa internacional desde su polémica separación con Shakira y el posterior inicio de su relación con Clara Chía, con quien engañó a la cantante colombiana. Desde entonces, el exfutbolista profesional se ha mantenido hermético para hablar con la prensa sobre su vida personal, pero recientemente decidió abrir su corazón.

El español habló con CNN en Español acerca de lo que es su vida personal actualmente, teniendo en cuenta que lleva dos años junto a su novia Clara Chía y constantemente es atacado en las redes sociales y en lugares públicos por personas que le recuerdan a Shakira.

¿Qué opina Gerard Piqué sobre las críticas?

Gerard Piqué fue sincero sobre lo que ha vivido en los últimos años, convirtiéndose en uno de los hombres menos queridos por los internautas del mundo. Sin embargo, aseguró que esto no es algo que no lo deje dormir y que en muchas ocasiones las personas construyen una opinión sin saber toda la verdad de las historias.

"Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contada de la manera que ha sido", señaló.

Publicidad

El exfutbolista agregó que sabe que no puede controlar lo que el mundo opina sobre él, pero no le afecta mientras quienes lo conocen y le importan lo sigan apoyando. "Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad".

Finalmente, el famoso presidente de la Kings League aseguró que ante todo lo que se publica sobre él en medios y redes sociales, entiende que las personas construyan una opinión equivocada. "Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera. Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado", concluyó.