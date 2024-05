Polémica por video de Luisito Comunica en Bazurto, Cartagena: "Las imágenes hablan solas"

Luisito Comunica, el reconocido influenciador de viajes, está en Colombia. El mexicano registró en sus redes sociales su llegada al Caribe colombiano, específicamente a la ciudad de Cartagena, donde se dio un paseo por el famoso mercado de Bazurto.

A pesar de que el creador de contenido publicó sus imágenes con alegría y destacó la "buena energía" de los cartageneros, en redes sociales hay indignación por lo que compartió el famoso. La polémica no se debe a la presencia del mexicano o a sus palabras; al contrario, muchos le agradecen destacar lo positivo del lugar, aunque se ve bastante descuidado.

Al ver los videos y fotos del mexicano, usuarios de redes sociales reclaman a la Alcaldía de Cartagena que invierta en mejorar estos lugares, pues se evidencia mal estado, descuido y hasta inseguridad.

¿Por qué el video de Luisito Comunica en Cartagena está indignando a los colombianos?

"Ay qué sabroso, venimos llegando a Cartagena, este es el mercado Bazurto. Se siente muy sabroso, muy buena vibra de la gente por acá", expresa el mexicano en sus historias de Instagram mientras recorre el lugar.

Está Luisito Comunica (33 millones de seguidores en Instagram) en Cartagena y pone en sus historias que está en el mercado de Bazurto. Muy diplomatico él dice que se siente la buena vibra de la gente pero las imagenes hablan por si solas. Metale mano a eso alcalde @dumek_turbay. pic.twitter.com/g7jpSf2ZWn — Juan Camilo™️ (@JuanCamilo) May 19, 2024

A pesar de las palabras del mexicano resaltando lo positivo del lugar, usuarios de redes sociales no dejaron pasar por alto el mal estado en el que se ve el mercado y hasta el habitante de calle que duerme en medio de la calle, todo esto mientras pasa Luisito Comunica.

"Está Luisito Comunica (33 millones de seguidores en Instagram) en Cartagena y pone en sus historias que está en el mercado de Bazurto. Muy diplomático él dice que se siente la buena vibra de la gente, pero las imágenes hablan por sí solas. Métale mano a eso, alcalde Dumek Turbay", escribió un internauta reclamando al mandatario local.

Por su parte, Luisito Comunica publicó una galería de fotos de su paso por Cartagena y Medellín y escribió: "Pasándola muy chimba por Colombia". En los comentarios, los internautas le advirtieron al mexicano por la inseguridad de la ciudad y los altos costos con los que algunas personas engañan a los turistas.

"Me imagino la robada que le metieron", "¿Cuánto le cobraron por la foto?", "Díganle que no vaya a comer mojarra ni se deje dar masajes", "Él les paga a guías expertos para que no lo estafen", se lee en diferentes comentarios.