Polilla recordó el momento exacto en el que se enamoró de La Gorda Fabiola

Nelson Polanía, más conocido como Polilla, recordó en entrevista con la presentadora Laura Acuña sus mejores momentos al lado de La Gorda Fabiola , el amor de su vida que falleció el pasado 19 de septiembre. En la conversación contó cómo inició su relación hace más de 20 años.

¿Cómo se conocieron Polilla y La Gorda Fabiola?

Evidentemente, la conexión de Polilla y La Gorda Fabiola nació en medio de las grabaciones del programa de humor Sábados Felices, escenario en el que no solo trabajaron juntos, sino que también renovaron los votos de su matrimonio.

Sin embargo, Polilla recalcó que no fue "amor a primera vista". El humorista señaló que "claramente yo sabía quién era La Gorda Fabiola, en los 80 yo iba a las grabaciones de Sábados Felices y la veía, ya después la conozco, pues yo no estaba detrás de ella, ni ella detrás mío, simplemente empezamos a trabajar y empezamos a hacer feeling y fuimos muy buenos amigos".

Agregó que, tras la muerte de La Gorda Fabiola, entre sus cosas encontró una tarjeta que él le regaló cuando solo eran amigos. "No está fechada, pero le digo que era una persona excelente y una gran amiga".

En medio de esa amistad que construyeron en el programa, Fabiola Posada enfrentaba momentos difíciles luego de la separación de su primer marido. "Ella venía de un trauma de separación duro, difícil y yo no sé en qué momento uno empieza a involucrarse sentimentalmente".

¿Cuándo se enamoró Polilla de La Gorda Fabiola?

Polilla resaltó que recordaba perfecto el momento en el que se dio cuenta que sentía por La Gorda Fabiola algo más que una amistad. "Fue cuando hubo una escuelita que don Alfonso Lizarazo. Una escuelita a Santa Marta. Entonces Mandíbula me dice: ‘Polilla, ¿quiere ir a Santa Marta?’. Mandíbula era el que el que organizaba las escuelitas".

Esa noche tuvo una cena con el elenco y en medio de eso La Gorda Fabiola lo sacó a bailar salsa. "Nos tocaban esa salsita que le llamaban esa salsita de motel, y empecé yo a bailar con La Gorda, ella bailaba delicioso, hicimos un match bailando y bailamos resto".

Después de esa noche, Polilla confesó su amor a un compañero. "Le dije a un amigo camarógrafo, el que hacía las imágenes de apoyo, le dije ‘esa vieja me gusta’".

Pero no terminó ahí. "Al otro día nos invitaron a Playa blanca en un yate a un almuerzo. (…) Ese día me empecé a enamorar de La Gorda Fabiola porque estábamos ahí mamando gallo en la playa, cuando dice La Gorda: ‘Me voy a poner mi vestido de baño’. Y cuando sale esa mujer con 140 kg, empoderada con su vestido de baño, así toda hermosa, linda, esa mujer me gustó. Yo la vi venir en cámara lenta".

Según contó Polilla, desde ese entonces "empezamos a tener un contacto más chévere y más bacano. Ese día empezamos a hacer un match muy bonito".