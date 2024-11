Polilla revela que La Gorda Fabiola se la ha aparecido en cuatro sueños: “Es un ángel”

Nelson Polanía, más conocido como Polilla, abrió su corazón en La Sala de Laura Acuña y, además de hablar de su vida personal y lo que pasó como vendedor ambulante cuando La Gorda Fabiola estaba embarazada, reveló que su amiga, esposa, compañera y amante se le ha aparecido en cuatro sueños.

¿Qué vio Polilla en el tercer sueño que tuvo con La Gorda Fabiola?

En medio de su relato, el humorista contó que “Fabiola se me apareció en cuatro sueños y el tercer sueño fue un sueño muy lindo y es un sueño donde ella me lleva a que yo lea un libro. Yo siempre soy muy escéptico con todo este tipo de temas”.

“Con mi amorcito, cuando nosotros empezamos a sentir todos estos temas así y estoy yo en un momento en que no sé qué hacer, ella se me aparece en un sueño y me lleva un libro”, que después llegó a sus manos en los estudios de Caracol Televisión.

“Empiezo yo a leer ese libro en un mar de llanto allá en los estudios de Caracol, porque allá fue donde me lo llevaron. El libro se llama ‘La despedida’, que escribió Jorge Enrique Abello junto con Raúl Ocampo”, detalló.

“Cuando Fabiola se me aparece en un sueño me dice ‘mira, allá está Jorge Enrique, llámalo’; viene Jorge Enrique, me abraza, Fabiola se desaparece y Jorge Enrique me dice que me entiende y me abraza en el sueño y me despierto yo llorando”, y luego, en el programa Día a Día, le entregaron el libro que había soñado, describió.

Cuando empezó a leer el libro, recordó que “La Gorda siempre hacía una oración, toda la vida desde que yo la conocí, desde allá de Santa Marta”, donde se enamoró de ella. “Siempre tenía una oración, yo no sabía que era una oración de San Francisco de Asís: ‘Que donde haya oscuridad yo sea luz, que donde haya guerra yo sea paz’; cuando empiezo yo a leer el libro, empieza con esa oración, el libro empieza explicando esa oración”.

“Era como si La Gorda me hubiera dicho ‘mira lo que yo era, mira por qué peleamos muchas veces también, mira todo lo que tú y yo vivimos y tú a veces no me entendiste, y por qué me fui tan rápido, y por qué quiero que tú seas feliz también’”, afirmó Polilla.

Ahí, según el comediante de Sábados Felices, vio que aunque estuvo “con ella casi 30 años, tampoco la conocía. Yo siempre lo que digo es que todos los artistas, todos los presentadores, artistas, tienen un ángel. Fabiola no tenía ángel, ella era un ángel. Lo único que tengo en estos momentos es agradecimiento a la vida, agradecimiento al destino, agradecimiento a Dios, al universo por haber pasado estos casi 30 años al lado de una mujer espectacular y no queda más sino eso, es honrarla con el agradecimiento, es honrarla con esa esa forma tan importante que ella se merece y por qué ella fue así”.

“Merecíamos estar más años juntos”: Polilla

“No es fácil aceptar que te dejen tirado a mitad del camino porque nosotros nos juramos envejecer juntos y cogernos de la manito en los parques. Igualmente, nosotros sabíamos que por las condiciones de salud de La Gorda ella no iba a ser una mujer longeva, pero tampoco que se iba a ir a los 61 años”, reconoció el humorista.

“Sentir que se te muere el amor de tu vida es algo muy duro. Los duelos son muy terribles porque todos los duelos son diferentes, no es lo mismo cuando a ti se te muere tu hermano, tu mamá, tu papá, que se te mueran esas tres personas, porque a mí no solamente se me se me fue mi esposa, se me fue mi compañera, se me fue mi socia, se me fue mi amante, se fue la mujer con la que habíamos pensado ya terminar la vida juntos”

Para él, “28 años que estuviste con una persona y no fueron nada. Es que nosotros merecíamos estar más años juntos, teníamos planes, teníamos muchas cosas tan lindas que vivir y, pues bueno, las cosas suceden por algo”.

Sin embargo, sigue en contacto con ella: “La tengo en la casa, sus cenizas, todos los días me río con ella, hablo con ella, a veces me da rabia, le digo ‘¿por qué me dejaste?’. Pero fue su decisión también”.

