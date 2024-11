Por amenazas de las disidencias, Arelys Henao y Juanse Laverde cancelaron presentación en Cauca

Habitantes de El Plateado, Cauca, quedaron tristes al conocer que un evento cultural en el que participarían los artistas Arelys Henao y Juanse Laverde fue cancelado por motivos de seguridad. Ambos cantantes se pronunciaron en sus redes sociales lamentando lo sucedido.

¿Por qué Arelys Henao y Juanse Laverde ya no se presentarán en El Plateado?

A través de sus redes sociales, ambos cantantes sorprendieron a sus seguidores al anunciar que no se presentarán en el municipio del Cauca debido a motivos de seguridad.

Arelys Henao manifestó en un video que "quiero informarles que no podré estar con ustedes el 8 de noviembre, estaba contratada para cantarles mis canciones con toda mi agrupación. No es posible ir a El Plateado por seguridad, por motivos de fuerza mayor, ajenos a mi voluntad, porque yo moría por estar con ustedes, saben que yo quería estar allá".

Arelys Henao cancela su show por amenazas pic.twitter.com/bfcSrnm80f — Solo Virales (@chisme_famosos7) November 4, 2024

La reina de la música popular, como también es conocida la artista, finalizó su comunicado público enviándole sus mejores deseos a los habitantes de El Plateado. "Espero que Dios los proteja y los ayude y espero estar por allá en algún momento. Soy una artista que no habla de política, ni de ningún tipo de conflicto, yo estoy para cantarle a mi pueblo", señaló.

Publicidad

Por su parte, Juanse Laverde, ganador del reality La Voz Kids 2018, también hizo un pronunciamiento en sus historias de Instagram. "No podré acompañarlos este 8 de noviembre, me habían contratado para ir a cantarles mis canciones, para conocerlos, pero como saben mi música es para dar amor y alegría. Los quería acompañar con todo mi corazón, pero en este momento por motivos de fuerza mayor no podré".

¿Quiénes amenazaron a Arelys Henao y otros artistas?

El evento cultural en El Plateado no solo tenía como invitados a Arelys Henao y Juanse Laverde, otros artistas también hacían parte de este encuentro musical que se iba a llevar a cabo en el coliseo del corregimiento. Sin embargo, a través de un comunicado las disidencias de las FARC del Bloque occidental comandante Jacobo Arenas lanzaron amenazas contra el concierto.

Publicidad