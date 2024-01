Premios Oscar 2024: Oppenheimer, Barbie y Poor Things, los grandes nominados

La Academia de Hollywood reveló este martes 23 de enero a todos los nominados a las 23 categorías de los Premios Oscar 2024, los cuales se entregarán el próximo 10 de marzo. Entre los nominados destacó la cinta Oppenheimer, apareciendo en 13 categorías.

El fenómeno 'Barbenheimer' no se quedó por fuera de los Oscar, pues aunque Barbie no consiguió tantas nominaciones como Oppenheimer, las siete que alcanzó en importantes categorías demuestran que las dos cintas marcaron el séptimo arte durante el 2023.

Oppenheimer compite por ser la mejor película del año con Barbie, American Fiction, Anatomy of a fall, The Holdovers, Killers of the flower moon, Maestro, Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest.

Además, también consiguió nominaciones en categorías como mejor director para Christopher Nolan, mejor actor para su protagonista Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. y mejor actriz de reparto para Emily Blunt. Así mismo podría quedarse con la estatuilla en mejor guion adaptado, mejor edición, mejor cinematografía, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción, mejor música, mejor sonido y mejor maquillaje y peinado.

Después de Oppenheimer está la película Poor Things, que obtuvo 11 nominaciones, y Killers of the flower moon con 10.

Por su parte, Barbie consiguió importantes nominaciones en categorías como mejor película del año, mejor actor de reparto para Ryan Gosling, mejor actriz de reparto para America Ferrera, mejor guion adaptado, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción y dos nominaciones a mejor canción con I'm just Ken de Ryan Gosling y What Was I Made For? de Billie Eilish.

La gran sorpresa para muchos fue que Margot Robbie, protagonista de la cinta inspirada en la muñeca, no estuviera nominada a mejor actriz o que la directora Greta Gerwig tampoco recibiera una mención en los nominados.

En otras importantes categorías como mejor película internacional destacó la nominación de La sociedad de la nieve, película española que por estos días es tendencia en redes sociales. Así mismo las películas El niño y la garza, de Hayao Miyasaki, y Spider-man: A través del Spider-verso, de Marvel, que competirán por el galardón a mejor película animada.