Shakira sorprendió junto a Black Eyed Peas en concierto en Los Ángeles

Los Ángeles se rindió a los pies de Shakira. La artista barranquillera hizo historia al convertirse en la primera latina en presentarse y agotar dos noches consecutivas en el imponente SoFi Stadium, reuniendo a más de 90.000 personas en un espectáculo que dejó huella en la capital mundial del entretenimiento. Varias sorpresas y cambios anticipan que la barranquillera regresará recargada a sus nuevas presentaciones en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' ha sido un fenómeno global, pero lo vivido en Los Ángeles elevó la gira a otro nivel. Con dos estadios llenos, Shakira consolidó su estatus como uno de los nombres más relevantes de la música latina en la escena internacional. Cada noche fue un despliegue de fuerza escénica, precisión musical y conexión emocional, en donde la cantante demostró por qué su vigencia no solo se mide en cifras, sino también en la intensidad de su vínculo con el público.



Black Eyed Peas, los grandes invitados de Shakira en Los Ángeles

Uno de los momentos más inesperados y aclamados del concierto fue la aparición sorpresa de los Black Eyed Peas. La banda californiana subió al escenario para interpretar junto a Shakira el éxito mundial 'Girl Like Me', desatando una ovación que hizo vibrar el SoFi Stadium. La química entre ambos artistas fue palpable, reviviendo en vivo un tema que había conquistado las plataformas digitales y emisoras de todo el mundo.

Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y Fergie revolucionaron al público del SoFi Stadium al aparecer junto a Shakira e interpretar junto a ella una de sus colaboraciones más queridas por el público anglosajón. Pero esa no fue la única sorpresa de la noche.

Black Eyed Peas sorprendió en concierto de Shakira - Foto: Kevin Mazur

Publicidad

En un gesto de gratitud hacia sus fanáticos más fieles, Shakira interpretó por primera vez en vivo la canción 'Men in This Town', respondiendo al masivo movimiento en redes sociales bajo el hashtag #ShakiraCanta, donde miles de seguidores le habían solicitado incluir esta joya de su discografía en el repertorio. El momento fue de una carga emocional única, con el estadio iluminado por las linternas de los celulares, acompañando cada verso en un coro monumental.

Por supuesto, no faltaron los clásicos que han definido su carrera. Temas como 'Si Te Vas', 'Antología', 'Hips Don’t Lie' y 'Whenever, Wherever' hicieron retumbar las gradas, recordando a todos que Shakira no solo ha marcado generaciones, sino que sigue reinventándose con cada tour.

Publicidad

Para la ocasión, la artista estrenó una serie de outfits exclusivos diseñados especialmente para estas presentaciones. Destacó un atuendo de la firma italiana Etro, creado específicamente para las interpretaciones de 'Pies Descalzos' y 'Antología', que combinaba elementos étnicos y modernos, rindiendo homenaje a sus raíces sin perder el glamour de un show de talla mundial.



¿Cuándo regresa Shakira a Colombia?

Tras este doble hito en Los Ángeles, Shakira continuará su recorrido por otras ciudades icónicas de Estados Unidos, donde se espera que la energía de estos conciertos marque la pauta de las siguientes fechas, las cuales serán las últimas antes de regresar a Latinoamérica. La artista ha dejado entrever que vendrán más sorpresas, tanto en el repertorio como en las colaboraciones en vivo.

Antes de aventurarse con su gira de conciertos Las Mujeres Ya No Lloran por Europa y Asia, Shakira decidió hacer un pequeño regreso a Latinoamérica para reponer algunas fechas que quedaron pendientes, sorprender a sus fanáticos con fechas en nuevas ciudades y para tener una recarga de casa antes de llevar este espectáculo mundial al otro lado del planeta. Así quedó la nueva gira de la barranquillera por Latinoamérica:



11 de agosto – Tijuana, México

25 de octubre – Cali, Colombia

26 de octubre – Cali, Colombia

1 de noviembre – Bogotá, Colombia

8 de noviembre de 2025 – Quito, Ecuador

15 de noviembre de 2025 – Lima, Perú

16 de noviembre de 2025 – Lima, Perú

22 de noviembre de 2025 – Santiago, Chile

28 de noviembre de 2025 – Asunción, Paraguay

3 de diciembre de 2025 – Montevideo, Uruguay

4 de diciembre de 2025 – Montevideo, Uruguay

8 de diciembre de 2025 – Buenos Aires, Argentina

9 de diciembre de 2025 – Buenos Aires, Argentina

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL