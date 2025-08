"No es seguro": Lindsay Lohan sufre de estrés postraumático por culpa de los 'paparazzis'

Lindsay Lohan, recordada por películas como 'Otro viernes de locos' y símbolo de toda una generación de adolescentes en los años 2000, ha encontrado en Dubái una vida tranquila, lejos del bullicio mediático que marcó su juventud. Hoy, a sus 38 años, la actriz vive una cotidianidad discreta junto a su esposo, Bader Shammas, y su hijo Luai, de dos años.

La mudanza a los Emiratos Árabes no fue solo un cambio geográfico. Para Lohan, fue una decisión profundamente emocional. “No quiero que mi familia vuelva a pasar por lo que yo viví”, declaró en una reciente entrevista con The Times. La actriz reveló que todavía sufre de trastorno de estrés postraumático (TEPT) como consecuencia de la persecución constante que sufrió por parte de los paparazzi en su etapa más mediática. “Fueron situaciones aterradoras, invasivas. Y rezo para que cosas así nunca vuelvan a suceder. No es seguro. No es justo”, afirmó.



La dura medida frente a las fotos en Dubai

En Dubái, las estrictas leyes de privacidad prohíben tomar fotografías sin consentimiento, lo que le ha permitido a la actriz tener un nivel de anonimato impensable en Los Ángeles. Aunque mantiene una presencia en redes sociales, es muy cuidadosa con lo que comparte. De hecho, ha decidido no mostrar el rostro de su hijo, una decisión que tomó junto a su esposo. “Es una protección. Lo hemos hablado mucho y sabremos cuándo será el momento adecuado, si es que llega”, comentó.

Lohan no se opone a que sus fans le pidan fotos, pero sí expresa incomodidad cuando alguien la graba sin permiso. “Preferiría que simplemente me preguntaran. Hoy en día, todo el mundo tiene un teléfono grabando todo el tiempo. Es muy incómodo y te hace sentir en alerta constantemente”, confesó.

Su vida en Dubái, asegura, le ha permitido recuperar el control. “Estoy muy lejos de Hollywood y vivo una vida normal. Puedo salir a comer sin preocuparme de que fotografíen a mi hijo. Me siento segura”, expresó en una reciente entrevista televisiva. Además, valoró que en el país árabe existan normas claras que protegen la intimidad en lugares públicos: “No puedes tomarle fotos a otras personas en un restaurante sin su consentimiento. Eso cambia todo”.

Tras años de exposición mediática y momentos difíciles, Lindsay Lohan ha optado por una vida más privada, sin renunciar a su carrera, pero priorizando su salud mental y su familia. Una decisión que, según confiesa, le ha devuelto la paz.

