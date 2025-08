Pelea en el equipo Omega, del Desafío Siglo XXI, por decisión del chaleco: ¿estrategia o amistad?

En el Desafío Siglo XXI el inicio de un nuevo ciclo en la etapa de tres equipos reveló algunas estrategias y amistades dentro de uno de los equipos. Luego de una fuerte prueba de contacto, a uno de los equipos llegó el respectivo chaleco y esto desató una fuerte pelea entre sus integrantes para definir quién debía portarlo. Además, una integrante reveló las amistades que hay entre varios participantes desde afuera.

En esta nueva etapa la dinámica de los chalecos cambió, lo que generó sorpresas en los equipos. Ahora luego de las pruebas el equipo ganador no deberá enviar dos chalecos, uno para un hombre y otro para una mujer, sino solo un chaleco. En este ciclo los sentenciados serán los hombres, por lo que solo será un participante masculino el que se pondrá el chaleco al final del capítulo.



¿Para quién fue el chaleco y por qué el equipo peleó?

Gamma fue el equipo ganador en la prueba de Sentencia y Hambre en el Box Rojo, mientras Omega quedó en segundo lugar. El equipo naranja decidió ir a la casa rosada no solo con la comida que ganaron por quedar en segundo lugar, sino también con el chaleco de sentencia. Antes de la llegada de la sentencia, en el equipo ya habían discutido el tema, generando algunas diferencias.

Katiuska, quien quedó como capitana de Omega tras la salida de Julio, le preguntó a su equipo cómo querían que se definiera el tema del chaleco. "Lo que me están dando a entender es que ustedes quieren que el chaleco lo tenga Camilo porque él no lo ha tenido, pero eso significa que no estamos teniendo en cuenta el tema del rendimiento. Camilo ha tenido un rendimiento impecable", le manifestó la mujer a su equipo.

La capitana del equipo le aseguró a sus compañeros que definir el chaleco por turnos podía perjudicar al equipo, sacando a los más fuertes del juego. Además, les advirtió que, si en el ciclo de mujeres también querían mandarle el chaleco a ella por ser 'su turno', ella aceptaba la sentencia, pero entonces se "relajaba" los otros ciclos al saber que ya no tendría riesgo de salir.

Aunque al principio el equipo había señalado que el chaleco debía ser para Camilo, las declaraciones de Katiuska los hicieron cambiar de opinión y señalaron que "por estrategia" debían enviar a otra persona. Cuando Gamma llegó a su casa con el chaleco, nuevamente Katiuska preguntó que querían hacer y la mayoría la apoyó. "No le voy a poner el chaleco a Camilo porque es muy útil en todas las pistas. Teniendo en cuenta lo que le pasó a Andrey, que no sabemos qué pueda suceder, el chaleco va para Andrey".

La decisión se determinó porque Andrey quedó con una herida en la nariz luego de la prueba, lo que deja en peligro su estadía en el Desafío Siglo XXI. Sin embargo, cuando la participante de Gamma abandonó la casa, María C tomó la palabra y quiso manifestar su desacuerdo. "A mí no me interesa si me ponen el chaleco y me voy, pero hay personas que no se han puesto el chaleco, creo que tienen que vivir esa experiencia porque es muy necesaria", señaló.

Aunque Katiuska señaló que en la primera etapa todo fue por suerte y que en esta ocasión había sido un voto por mayoría, no una imposición de ella; María C reveló que Katiuska tiene unos afectos especiales con participantes con los que tiene una amistad desde afuera.

"Yo aquí no conozco a ninguno, ustedes cuatro siempre se han conocido. Yo sé que si uno tiene un amigo aquí lo va a cuidar, tú lo hiciste cuando estaba en otro equipo", le dijo María C a Katiuska señalando que la participante es amiga de Potro, Juan y Camilo desde antes de iniciar el programa. "Yo siento que tú te sientes insegura", concluyó Katiuska.

