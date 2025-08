Habla alcalde con jurisdicción en isla Santa Rosa: "Desde sus inicios ha sido poblada por peruanos"

En medio de la tensión con Colombia, las autoridades peruanas insisten en que la isla Santa Rosa, la cual está en medio del río Amazonas y cuenta con unos 2.500 habitantes, pertenece a su territorio. En entrevista con Noticias Caracol en vivo, Julio Kahn, alcalde de la provincia Mariscal Ramón Castilla (de la cual, según dice, hace parte la isla), aseguró que esta zona "desde sus inicios ha sido poblada por peruanos", e indica que buscan solucionar el desacuerdo por medio de vías diplomáticas.

La controversia se originó después de que el presidente Gustavo Petro indicara que el gobierno peruano" ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes". Por esta razón, anunció que el evento del 7 de agosto, que conmemora la Batalla de Boyacá, este año se trasladará a Leticia, en el Amazonas, justo al lado de la isla.

Por su parte, Elmer Schialer, el canciller de Perú, le respondió al mandatario y dijo que "no se ha tocado un milímetro de territorio colombiano, por supuesto, en la ciudad de Leticia. Pero Santa Rosa, que es peruano, siempre lo fue. Así que yo creo que allí hay una mala información, yo lamento mucho eso".

Aunque el mensaje del presidente colombiano avivó la polémica, desde el año pasado se ha hablado de la isla Santa Rosa, pues en julio de 2024 el entonces director de Soberanía Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Diego Cadena, señaló que este terreno "no pertenecería al Perú" y "estaría ocupado irregularmente". Por esa razón, el Gobierno de Perú presentó una protesta ante el encargado de Negocios de Colombia en Lima y reafirmó "los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa". El entonces canciller peruano, Javier González-Olaechea, dio por cerrada la discusión días después, el 15 de julio de 2024, al manifestar su "satisfacción" por la respuesta del Gobierno de Colombia a la protesta que emitió su país.



"Desconocen la realidad de nuestra frontera": alcalde con jurisdicción en isla Santa Rosa

Kahn afirma que dentro de la provincia Mariscal Ramón Castilla hay cinco distritos o municipios, 75.000 habitantes y 221 comunidades, entre las que estaría la isla Santa Rosa. "Todo el tiempo hemos vivido en un clima de tranquilidad, de armonía y de hermandad con nuestros vecinos de Colombia y de Brasil", enfatizó.

Indicó que el lugar "a la fecha no solamente tiene autoridades, sino tiene infraestructura de los diferentes sectores", como salud y educación, además de presencia de la Policía y la Marina. Añadió que allí la población se dedica a la actividad de agricultura, de pesca y comercial. "Lo que queremos es el bien común y mejorar la calidad de vida de quienes estamos ubicados en la triple frontera, una zona tan alejada y apartada de la patria, tanto de Colombia como de Perú", dijo.

Cabe señalar que esta isla se creó hace alrededor de 40 años, décadas después del Tratado Salomón-Lozano de 1922, que acabó una disputa territorial entre Colombia y Perú de ese entonces. No obstante, Kahn aseguró que en el artículo número uno de dicho tratado se "establece que la frontera del Amazonas pertenece al Perú", y explicó: "Esta isla es producto de la unión de la isla Chinería, que está considerada dentro del tratado, y de las causes del río Amazonas, que va erosionando en ciertos lugares y poniendo y formando nuevas islas, pero esta isla no es aislada de Chinería... entonces parece que hay un poco de desconocimiento de quienes no viven en este sector, de quienes no trabajan el día a día y desconocen la realidad de nuestra triple frontera". Y añadió: "Parece que le informaron mal al presidente Petro o de repente quiere desviar la atención de su gobierno".

No obstante, dijo que esperan que "esto se resuelva en la vía diplomática", y que mejor la atención se centre en problemas comunes de la región como "la deforestación, las inundaciones, las enfermedades prevalentes como el dengue, la chikunguña y la malaria".

