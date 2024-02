Prima de Karol G está en la cárcel y contó detalles de su reencuentro con la cantante

Diana Giraldo, prima de Karol G, permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Recientemente se conoció su historia a través del podcast La celda: voces de libertad, que dirige la actriz y empresaria Johanna Bahamón.



En ese espacio, la mujer recordó el día en el que Karol G sorprendió a las reclusas de la prisión y se reencontraron tras varios años sin verse. Eso sucedió en el año 2022, pero hasta ahora se conoce que, ese día, la cantante estuvo junto a su prima.

El día que Karol G se reencontró con su prima en la cárcel

Fue el 12 de marzo de 2022 el día en el que Karol G sorprendió a las reclusas de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, con ayuda de su fundación Con Cora y la fundación Acción Interna de Johanna Bahamón.

Además de ofrecer un concierto para todas las mujeres privadas de la libertad, noticia que llegó a medios nacionales e internacionales, lo que pocos conocieron es que Karol G logró saludar a una familiar que está recluida en esa prisión.



Según detalló la mujer en el podcast con la actriz colombiana, ese día estuvo muy emocionada de ver el éxito de su prima y especialmente de abrazarla luego de estar alejadas por varios años.

Sobre el día en el que Karol G llegó a la cárcel, Diana aseguró que "fue un día muy especial", pues hace rato no se veían.

"Con ella, llevábamos mucho tiempo sin hablar, sin vernos, más de 8 años", afirmó.

También, contó lo que hizo cuando se enteró de que la cantante estaba en la cárcel.

"Me paré ahí en la reja en el patio donde yo estaba, cuando la gente dice 'ahí viene Karol G'. Y yo, a la primera que veo entrar es a Jessica, mi otra primita, y la empiezo a llamar. Ella mira para todos lados y, cuando me ve, se para ahí en la reja, se toca la carita y se pone a llorar, luego Karol ya me ve", aseguró.

Diana Giraldo paga una condena de 26 años por secuestro extorsivo. La mujer reveló en la entrevista detalles de su vida en prisión, el mismo lugar en el que encontró el amor y se convirtió en madre, según expresó.

Dijo también en su diálogo que Karol G le ha brindado ayuda mientras cumple su condena en prisión. "Poder tener ese encuentro con ella, manifestarle ciertas cosas que yo estaba necesitando y que he recibido una ayuda por parte de ella", apuntó.