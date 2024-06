Primeras imágenes de David Corenswet como Superman para nueva película

Se filtraron las primeras imágenes de lo que será la nueva cinta de Superman, bajo la dirección de James Gunn, en la que ya no estará Henry Cavill bajo el traje del famoso superhéroe. David Corenswet es el actor que dará vida a Clark Kent en la nueva era del personaje.

A través de redes sociales se han difundido videos y fotos de Corenswet con el traje de Superman, así como Clark Kent, por las calles de Cleveland, Ohio, ciudad que se convertirá en Metrópolis para la nueva cinta del universo de DC Comics.

¿Quién es David Corenswet, el nuevo Superman?

Inició en el mundo de la actuación a los 9 años en la serie 'All My sons', luego apareció en nuevos papeles en 'Elementary' y 'House of Cards'; sin embargo, su primer gran personaje en la pantalla fue en la cinta 'The Politician', de Ryan Murphy.

Lo que más ha llamado la atención de David Corenswet, el hombre más buscado en las redes sociales en este momento, es que en 2019 manifestó públicamente su deseo de convertirse en Superman. A sus 30 años el actor con experiencia en cine, teatro y televisión logró cumplir con su objetivo.

"Mi ambición increíble es definitivamente interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer una versión optimista y retrospectiva (de Superman). Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista", expresó el actor al Entretainment Weekly.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Superman?

Según se ha informado, la fecha de estreno de la película que llevará por nombre Superman Legacy es el 11 de julio del 2025.

