Así se ve el nuevo Superman: David Corenswet reemplazará a Henry Cavill

Ha terminado la espera para los fanáticos del universo de DC Comics, especialmente aquellos cuyo superhéroe favorito es Superman. Finalmente se conoce quién reemplazará a Henry Cavill como el nuevo Hombre de Acero y que debutará en la cinta 'Superman: Legacy' que estará en cines en julio de 2025.

El afortunado elegido es David Corenswet, un actor estadounidense de 30 años que no solo tiene el gran reto de personificar a Clark Kent (Superman), sino también ser el reemplazo de Cavill, quien le ha dado vida al Hijo de Krypton por poco más de una década, desde la película 'Hombre de Acero' (2013), en la que se ganó el corazón de los fanáticos.

En 2022, se conoció la triste noticia de que los nuevos jefes de DC Studios decidieron prescindir de Henry Cavill como el hombre que personifica al querido Superman. Desde entonces, los seguidores de las cintas estaban a la expectativa de conocer quién sería el encargado de darle vida al superhéroe.

David Corenswet, tras ser elegido y confirmado como el nuevo Superman, publicó esta foto en su cuenta de Instagram. El actor nacido el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, Pensilvania, se mostró vestido con el traje azul, de capa roja y con la gran 'S' en el pecho. Casi un millón de personas reaccionaron con un 'me gusta' a la publicación.

¿Quién es David Corenswet, el nuevo Superman?

Lo que más ha llamado la atención de David Corenswet, el hombre más buscado en las redes sociales en este momento, es que en 2019 manifestó públicamente su deseo de convertirse en Superman. Como una manifestación, a sus 30 años el actor con experiencia en cine, teatro y televisión logró cumplir con su objetivo.

"Mi ambición increíble es definitivamente interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer una versión optimista y retrospectiva (de Superman). Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista", expresó el actor al Entretainment Weekly.

Inició en el mundo de la actuación a los 9 años en la serie 'All My sons', luego apareció en nuevos papeles en 'Elementary' y 'House of Cards'; sin embargo, su primer gran personaje en la pantalla fue en la cinta 'The Politician', de Ryan Murphy.