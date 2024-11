Profe Tatiana, llorando, recordó momento más difícil que ha vivido con estudiante: "Me afectó mucho"

Tatiana Cubillos, más conocida como Profe Tatiana, se ha hechofamosa en redes sociales por sus peculiares y divertidas dinámicas para entretener a sus estudiantes de colegio. En cuestión de meses, la docente de ciencias sociales ha logrado construir una gran comunidad, con más de 729 mil seguidores en Instagram y cerca de 900 mil en Tiktok.

La mujer nació en Arauca y actualmente trabaja en dos colegios, uno distrital y otro privado, en los que les da clases a estudiantes de grados sexto, séptimo, noveno, décimo y undécimo. Su trayectoria en la educación, asegura ella, le ha dejado grandes momentos, pero también otros muy impactantes.

Entre todas las anécdotas que tiene con sus estudiantes, hay una que la profesora recuerda con gran dolor, pues, considera, ha sido la situación que más le ha impactado desde que trabaja con jóvenes y niños de Colombia. Llorando, Profe Tatiana contó que ella recuerda con amor a uno de sus grupos favoritos, a los cuales consideraba su familia por la atención que tenía con ella:

"Esos niños eran muy lindos conmigo, entonces me hicieron dar cuenta que los estudiantes se ganan el corazón de uno. Parecía que fueran parte de mi familia".

Sin embargo, una niña que integraba este grupo y con la que tenía gran cercanía, explica Cubillos, sufrió deabuso , una situación que marcó su vida como docente:

Era como saber que todos los días ella estaba en el salón de clase. Yo al otro día la veía a ella, con su carita, tratando de estudiar y tratando de olvidar lo que estaba pasando. (...) para mi fue muy horrible porque pareciera que hubiera sido como a mi hija", contó, entre lágrimas, la profesora.

Aunque ella asegura que hizo esfuerzos para dar a conocer el caso ante las directivas del colegio, el hecho le impactó de tal forma que le prohibieron hacer parte de este proceso:

"La acompañé a ella desde mi aula de clase, porque no me dejaron meterme más. (...) Me afectó mucho. De ahí para allá no sabía como llegar al salón de clase", añadió la mujer.

Si bien la entrevistada sostiene que, algunos años después, ella se enteró que el caso tuvo un avance jurídico, esa anécdota cambió su manera de ver la docencia y la vida.

A través de sus vivencias personales, sus anécdotas de infancia y las duras situaciones que tuvo que pasar la influenciadora y docente cuando estudiaba en la universidad, Profe Tatiana busca que los jóvenes a los cuales les enseña a diario no pasen por este tipo de cosas, que lastimosamente se hacen frecuentes en todo el país .