Influenciadora colombiana vivió emergencia en Estados Unidos: "Desperté en la ambulancia"

A través de las redes sociales, la influenciadora colombiana Mafe Méndez preocupó a sus seguidores al demostrar que estaba en un hospital en Miami y conectada a unas bolsas con sangre. La famosa se encuentra de viaje sola en los Estados Unidos y vivió una emergencia médica.

Desde hace varios años la youtuber le ha dado visibilidad a la púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad huérfana que padece desde niña y que afecta la producción de plaquetas y, por ende, afecta a la coagulación normal de la sangre, causando moretones y sangrados en el cuerpo.

Una de estas situaciones, muy grave, afectó a la colombiana en medio de su visita en Miami. En sus historias de Instagram contó algunos detalles de lo que vivió en las últimas horas.

¿Qué le pasó a la Mafe Méndez en Estados Unidos?

En su publicación la influenciadora detalló que "tengo una hemorragia interna abdominal, se me estalló un quiste en el ovario". Además, mostró la manera en la que se ve hinchado su abdomen y agregó que "es pura sangre".

La situación, según relató, se dio el miércoles 18 de septiembre y la afectó tanto que solo tuvo tiempo de llamar a emergencias antes de perder el conocimiento.

"Llamé al 911, di los datos de la casa y me desmayé, me desperté en la ambulancia con cuatro enfermeros que me dijeron que me sacaron".

Mafe Méndez contó detalles de lo que le sucedió en Estados Unidos - Foto: @lamafemendez

Para finalizar, la influenciadora señaló que seguirá en revisión médica y que próximamente dará más detalles de lo sucedido. Se está a la espera de saber cuándo le darán de alta y cómo sigue su estado de salud después de esta experiencia.

"Gracias infinitas por todos sus mensajes, tenerlos a ustedes, mis amigos, mi familia y a Dios me da motivación para aguantar el dolor y de aceptar esta experiencia de estar sola en otro país y aprender más inglés jajaja", escribió.