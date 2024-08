¿Qué se sabe sobre la muerte de la mamá de Los Patojos? La familia está destrozada

Las redes sociales en Colombia están inundadas en mensajes de apoyo para la familia campesina conocida como Los Patojos, quienes crean contenido gracioso en las plataformas digitales, luego de que se conociera que Yenny Ariza, la mamá de los influenciadores, fue hallada sin vida en su casa.

"No sabemos qué pasó, hay muchas cosas que no sabemos", explicó uno de los hijos de la mujer a través de redes sociales. Él fue el encargado de compartir la desgarradora noticia con sus seguidores. "Nos han pasado muchas cosas, nos han quitado y nos han puesto, pero esto ya es un golpe muy duro", agregó en un video que grabó camino a su casa para ver el cuerpo de su mamá.

Detalles sobre el hallazgo del cuerpo de la mamá de Los Patojos

El cuerpo sin vida de Yenny Ariza fue hallado por Florentino Ariza, su padre, quien la encontró suspendida de una viga por una cuerda. Pese a que intentó auxiliarla, no lo logró. Así se retrata en el informe de las autoridades al que tuvo acceso Blu Radio.

Los confusos hechos tuvieron lugar en la finca de la familia, ubicada en la vereda Arciniegas del municipio de Jesús María, Santander. Yenny, de 45 años, se había hecho popular junto a sus hijos por sus videos en redes sociales.

"Ayer (domingo) estábamos grabando lo más de bien. No sé qué le hicieron. Primero el perro y ahora mi mamá, que aparezca así", expresó su hijo en un video y cuando grabó a las autoridades sacando el cuerpo de su mamá de la casa exclamó: "Si me querían ver destruido lo lograron, me acabaron".

Aunque por la manera en la que fue hallada se podría intuir que la mujer se quitó la vida, las investigaciones sobre el caso avanzan, ya que su hijo da a entender que alguien podría estar involucrado en estos hechos.

