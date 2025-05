¿Quién es Simón Mesa Soto, el director colombiano que ganó un premio en el Festival de Cannes 2025?

El director de cine colombiano Simón Mesa Soto se llevó el premio del Jurado de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, el evento más importante de su tipo en el mundo. El colombiano estrenó en el festival su comedia 'El poeta'. "Es un empujón para seguir haciendo películas", explicó a los medios el realizador, aún emocionado tras recoger el galardón. Esta fue la cuarta ocasión que Mesa llevó un proyecto a Cannes, la primera siendo en 2014 con su cortometraje 'Leidy'.

"Solo quería contar la historia de una niña pequeña desde un punto de vista muy pequeño, que condensara muchas cosas de mi país y de Latinoamérica", comentó el director tras recibir la Palma de Oro de cortometraje en 2014. Este año, al recibir el premio del jurado en la sección Una cierta mirada, dijo: "Estamos un poco todavía asimilándolo, pero muy contentos, felices. Es como un empujón para seguir haciendo películas, que es un proceso bastante difícil, complejo, de lleno de emociones. Una montaña rusa".

El realizador, antes de este segundo largometraje, se había planteado renunciar al cine. "Es un aliciente muy grande para seguir haciendo esta utopía". Según el colombiano, dedicarse al séptimo arte es un proceso "complejo", especialmente en países como Colombia, pero estos momentos le hacen pensar que todo el esfuerzo, y todo el trabajo suyo y de su equipo, merecen la pena. "Fuimos muchas personas las que estuvimos haciendo esta película durante muchos años", expresó el realizador de 39 años, y recordó a todos los miembros de su equipo que están en Medellín y que no pudieron estar esa noche en el Teatro Debussy del Palacio de Festivales de Cannes para recibir el galardón.

Entre los que estaban ya de regreso en Colombia está el particular poeta de esta película, el actor Ubeimar Ríos, quien en realidad es profesor y a quien Mesa Soto descubrió casi de casualidad, gracias a un amigo que es su sobrino. 'Un poeta' cuenta la historia de Óscar Restrepo, un autor que tras haber ganado un prestigioso premio en su juventud, no logró escribir versos nunca más. Fracasado y con problemas de alcoholismo, la necesidad de trabajar le lleva a aceptar un puesto en una escuela de Medellín. Pero allí conoce a Yurlady (Rebeca Andrade), una adolescente de clase baja con un increíble talento del que no es en absoluto consciente, e intenta ayudarla para que triunfe en el complejo mundo de la poesía.

Con esta película y con la chilena 'La misteriosa mirada del flamenco' (Diego Céspedes), que ganó el gran premio de esta sección, Latinoamérica protagonizó en Una cierta mirada, un apartado que está dedicado a los descubrimientos y miradas originales.

¿Quién es Simón Mesa Soto?

El director de cine Simón Mesa Soto nació en Medellín en 1986. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Antioquia y en 2014 finalizó el Máster en Dirección de Cine en la London Film School. Al graduarse de la universidad, ingresó a la docencia. Empezó dando clases de montaje y después fue contratado como realizador audiovisual de los vídeos institucionales del departamento de extensión de la Universidad.

"Durante su paso por la Universidad de Antioquia, descubrió su vocación por el cine. Allí realizó varios cortometrajes, entre ellos Puta ciudad, presentado en la selección Caja de Pandora del Festival de Cine y Vídeo de Santa Fe de Antioquia; y su tesis de grado, el mediometraje Los tiempos muertos, con el cual participó en el Festival Internacional In Vitro Visual (ahora Festival de Cortos de Bogotá - Bogoshorts), en 2010", según se lee en su biografía en Proimágenes Colombia.

El cineasta se dio a conocer por el cortometraje 'Leidi', con el cual ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, 2014. Su siguiente cortometraje, 'Madre', también hizo parte del festival. En 2021, con 'Amparo', su primer largometraje, fue ganador del Estímulo a la Producción de Largometrajes del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico -FDC- en 2017 y participó en la Semana de la Crítica de Cannes.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE