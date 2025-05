Renuncia polémica en Miss Grand International 2024: Rachel Gupta deja la corona y denuncia maltrato

Rachel Gupta, la joven modelo india de 21 años que hizo historia al convertirse en la primera representante de su país en ganar el título deMiss Grand International, anunció su renuncia al certamen este 28 de mayo de 2025. La noticia no solo sorprendió al público, sino que también destapó una serie de denuncias graves sobre el trato que recibió durante su reinado. En un video publicado en sus redes sociales, Gupta relató con detalle las condiciones que vivió tras su coronación en octubre de 2024: aislamiento, manipulación, amenazas y abandono por parte de la organización.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La modelo explicó que su decisión no fue impulsiva, sino el resultado de meses de sufrimiento silencioso. “He estado ahogándome por tanto tiempo y ahora siento que salgo a tomar aire y recupero mi vida”, expresó en su video publicado en YouTube. Gupta aseguró que no recibió el apoyo prometido, fue obligada a vivir en condiciones precarias en Tailandia (sede del certamen) y que incluso pasó días sin comida ni acceso a un teléfono.

La organización Miss Grand International respondió rápidamente, negando que se tratara de una renuncia voluntaria. En un comunicado oficial, afirmaron que le retiraron el título por incumplimiento de funciones, como negarse a viajar a Guatemala y participar en actividades oficiales.

Publicidad

“La Organización Miss Grand International anuncia por la presente la terminación del título de Miss Rachel Gupta como Miss Grand International 2024, con efecto inmediato. Esta decisión se toma debido a su incumplimiento de las funciones asignadas, participación en proyectos externos sin la aprobación previa de la organización, y su negativa a participar en el viaje programado a Guatemala. Como resultado, la organización ha decidido revocar su título con efecto inmediato. Miss Rachel Gupta ya no está autorizada a utilizar el título ni a portar la corona asociada con Miss Grand International 2024. Solicitamos que la corona sea devuelta a la Oficina Central de MGI dentro de los 30 días posteriores a la fecha de este aviso.” Comunicado de MGI.

Comunicado retiro de Miss Grand International 2024 - Instagram Miss Grand Oficial

Sin embargo, el testimonio de Gupta ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su apoyo y exigido una investigación transparente.

Publicidad

"Con profundo pesar comparto esta noticia: he tomado la decisión de renunciar al título de Miss Grand International 2024 y devolver mi corona. Ser coronada fue uno de los sueños más preciados de mi vida, y me llenó de esperanza y orgullo representar a mi país y hacer historia. Sin embargo, los meses posteriores a mi coronación han estado marcados por promesas incumplidas, maltrato y un ambiente tóxico que ya no puedo soportar en silencio. Esta decisión no fue tomada a la ligera. En los próximos días, publicaré un video completo compartiendo los detalles detrás de este difícil camino. Les pido compasión, corazones abiertos y su continuo apoyo mientras doy este siguiente paso. Su amor significa más de lo que imaginan. Con sinceridad, Rachel Gupta." Fue el mensaje de Rachel en sus redes sociales.

Comunicado oficial de Rachel Gupta tras su renuncia como Miss Grand 2024 - Instagram Rachel Gupta

Un reinado que se convirtió en pesadilla

Rachel Gupta fue coronada en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2024, sucediendo a la peruana Luciana Fuster. Su victoria fue celebrada como un hito para la India, pero detrás del brillo de la corona, la realidad fue muy distinta. Según su relato, tras la coronación fue trasladada a una pequeña habitación de hotel donde apenas podía abrir sus maletas. Más tarde, fue llevada a una casa sin supervisión, sin comida y sin medios para comunicarse con su familia.

En su video, Gupta describió cómo fue ignorada por el equipo organizador, que no respondió a sus solicitudes de ayuda. “No se lo deseo ni a mi peor enemigo”, dijo. “La última vez que fui verdaderamente feliz fue la noche en que gané. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo”.



Manipulación y amenazas

La modelo también denunció haber sido manipulada emocionalmente y amenazada cuando intentó expresar su malestar. Asegura que se le prohibió participar en proyectos personales y que cualquier intento de independencia era castigado con aislamiento. “Parecía que todo estaba bien, pero como que tienes que hacer que parezca así, cuando todo el mundo te está mirando y siempre hay cámaras encendidas”, afirmó. "Las semanas más deprimentes y difíciles de mi vida porque estaba trabajando mucho y allí había tanta toxicidad y negatividad en esa organización" expuso Rachel.

La primera Miss Grand International india, Rachel Gupta, renunció a su título tras denunciar abandono, manipulación y un ambiente tóxico dentro de la organización. - YT Rachel Gupta

Cabe resaltar que en octubre de 2024, la segunda finalista del MGI, Tahe Su Nyein (Myanmar), también renunció a su título. En su último video, declaró: “No estoy controlada por nadie, solo tomo mis propias decisiones. Devuelvo mi corona como segunda finalista porque no estamos recibiendo lo que merecemos…”.



La respuesta de la organización y el debate en redes

La organización Miss Grand International publicó un comunicado en el que niega las acusaciones de Gupta. Según ellos, la modelo incumplió sus deberes como reina al negarse a asistir a eventos oficiales y participar en actividades sin autorización. También afirmaron que su salida fue una decisión administrativa, no una renuncia voluntaria.

Publicidad

Esta versión ha sido ampliamente cuestionada por el público, especialmente tras la publicación del video de Gupta, que ya acumula millones de visualizaciones. Muchos usuarios han señalado que la organización eliminó todas las fotos de Rachel de sus redes sociales, lo que ha sido interpretado como un intento de borrar su paso por el certamen.

Por ahora, este jueves 29 de mayo en la mañana, las redes oficiales de Miss Grand International publicaron que Christine Juliane Opiza, Miss Grand Filipinas, ha sido nombrada como la nueva reina, tras haber ocupado el puesto de primera finalista en 2024. La coronación oficial será el 3 de junio de 2025, a las 14:00 (hora BKK), en el MGI Hall. La ceremonia se transmitirá a través del canal de YouTube GrandTV.

Publicidad

Nuevo anuncio de la Miss Grand - Instagram Miss Grand International Oficial

¿Qué sigue para Rachel Gupta?

Lejos de retirarse del ojo público, Rachel Gupta ha anunciado que planea utilizar su experiencia para visibilizar los abusos dentro de la industria de los certámenes de belleza. En su mensaje final, dejó claro que su renuncia no fue una derrota, sino un acto de empoderamiento. “No siento que haya perdido nada. Siento que lo he ganado todo”, dijo.

También adelantó que publicará más contenido en sus redes sociales para contar su historia completa y apoyar a otras mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares. Su caso ha abierto un debate sobre la salud mental, el trato a las reinas de belleza y la transparencia en este tipo de concursos.

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE REDACCIÓN DIGITAL

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO