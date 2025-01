Revelan audio de la hermana de Killadamente informando sobre muerte de la influenciadora

La repentina muerte de Killadamente , influencer dominicana de 27 años, sigue causando tristeza entre los millones de usuarios de redes sociales que seguían su contenido. Su hermana menor reveló en las últimas horas algunos detalles sobre el momento en el que su familia se enteró de la terrible noticia.

Audio de la hermana de Killadamente

Katyan, hermana menor de Carol Acosta, más conocida como Killadamente, publicó en sus redes sociales el desgarrador audio con el que informó a seres queridos sobre la muerte de su familiar.

Según se escucha en la grabación enviada como nota de voz por WhatsApp, Katyan informó que cuando llegó al hospital en el que estaba su hermana, ella y otros familiares fueron trasladados a un cuarto en el que los médicos les dijeron que la famosa influencer murió.

Con la voz entrecortada y bastante afectada, la hermana de Killadamente expresó: "Mi mamá me llamó ayer y me dijo que mi hermana estaba muy mal en el hospital. Me fui al hospital con mi mamá, cuando entramos nos hicieron esperar y nos llevaron a un cuarto, donde estaban dos tías mías y mi prima, nos hicieron entrar y nos dijeron que se murió mi hermana".

"Luego nos llevaron a otro cuarto donde estaba el cuerpo de mi hermana. Todavía ellos no saben específicamente cómo se murió", agregó la mujer en el audio que compartió en sus redes.

Hermana de Killadamente estaba peleada con ella

Por otro lado, en videos publicados este 5 de enero en sus redes sociales, Katyan respondió a sus seguidores por qué en el momento en que se informó sobre la muerte de Killadamente ella no la seguía.

"Cuando mi hermana murió no nos seguíamos en redes sociales porque ella y yo discutíamos muchísimo, peleábamos y de una vez nos reconciliábamos porque nos amábamos mucho", reconoció la mujer. Katyan aprovechó la situación para enviar una reflexión a los usuarios de redes sociales. "Ella y yo nos queríamos a pesar de todos los problemas. Quiero hacer este video para decirles que si tienen un familiar con el que pelean mucho, se perdonen".

En medio de lágrimas, en sus historias de Instagram, la hermana de Killadamente resaltó que todavía se desconocen las causas de la muerte e la influenciadora. "Todavía no sabemos qué fue lo que pasó, ni como murió. Ella ahorita está en la morgue, le están haciendo análisis".

Además, la familia de la influencer dominicana creó un GoFoundMe, una página para recibir donaciones, según explicó Katyan, para ayudar a costear los gastos de las honras fúnebres y "ayudar con los niños", teniendo en cuenta que Killadamente era mamá de dos menores.