¿Cuántos hijos tenía Killadamente, influencer que falleció a los 27 años?

La influencer dominicana Carol Acosta, más conocida en las redes sociales como Killadamente, falleció a los 27 años el pasado 4 de enero, dejando atrás una legión de seguidores que la adoraban por su mensaje de aceptación personal y amor propio. Aunque la noticia de su muerte ha conmocionado a millones de personas en todo el mundo, el impacto más profundo de la muerte de Killadamente lo sienten, sin lugar a dudas, sus hijos, quienes apenas siguen siendo unos pequeños.

Killadamente, con más de 6,5 millones de seguidores en Instagram, se hizo famosa por sus videos que promovían la aceptación del cuerpo, el respeto a la individualidad y la importancia de amarse tal y como uno es. A lo largo de su carrera como influencer, compartió abiertamente sus luchas contra el bullying por sobrepeso y cómo superó estos desafíos personales, convirtiéndose en un referente para miles de mujeres que, al igual que ella, habían enfrentado prejuicios sobre su cuerpo.

"Yo siempre pensaba que papá Dios tenía sus favoritos porque hay gente que come y no engordan. Viéndome bien, ¿tú me estás diciendo a mí que, yo no tengo extensiones, no me he hecho ninguna cirugía estética y yo me veo así?", dijo Killadamente en la última publicación que subió a sus redes sociales.

Killadamente falleció a los 27 años - Foto: @killadamente

Killadamente dejó a dos pequeños hijos



La partida de Killadamente trae consigo una realidad mucho más dolorosa: la de sus dos hijos pequeños. Reina, de 4 años, y Legend, de 2, ahora deben crecer sin la presencia física de su madre, una mujer que dedicó gran parte de su vida a promover el amor propio y la seguridad hasta en sus propios hijos, según lo demostraba en sus redes sociales. A su hija Reina, Killadamente le tenía creada una cuenta de Instagram para compartir sus momentos más emotivos juntas.

En medio del dolor, surge una de las preguntas más difíciles: ¿qué será del futuro de los hijos de Killadamente? Y aunque no se ha revelado públicamente quién se encargará de la custodia de Reina y Legend, lo cierto es que su familia cercana está atravesando momentos difíciles por la muerte de la influencer.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y condolencias, pero también de preocupación por el bienestar de los pequeños, quienes de ahora en adelante deberán crecer sin la guía materna de la joven. A menudo, Killadamente publicaba fotos y videos de sus hijos, mostrando el profundo amor que sentía por ellos, pues desde que nacieron sus hijos fueron una parte fundamental del contenido de Killadamente.

¿De qué murió Killadamente?



El entorno familiar de Carol Acosta o Killadamente aún está en shock por la repentina partida de la influencer. De acuerdo con las declaraciones de sus familiares cercanos, la causa de su muerte no ha sido confirmada oficialmente, ya que se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia.

Killadamente, influencer dominicana, falleció a los 27 años - Foto: @killadamente

Sin embargo, una de sus primas, Sharny, informó en redes sociales que lo último que supo es que Killadamente sufrió un accidente mientras cenaba. Según su relato, la influencer aparentemente se ahogó mientras comía, lo que desencadenó un ataque que terminó con su vida a pesar de los esfuerzos por salvarla.

"Lo único que sé es que estaba cenando normal, empezó a ahogar y se quedó sin aire. Le dio un ataque… la llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla", expresó la prima de Killadamente.

La noticia del fallecimiento de Killadamente fue confirmada por su hermana menor, Khatyan, quien compartió un emotivo mensaje en Instagram en el que expresaba su profundo dolor por la pérdida. “Te amo hermana y siempre te amaré, le doy gracias a Dios por darme una hermana como tú, con tu gran corazón, descansa en paz”, escribió, acompañado de una foto que las retrataba juntas.