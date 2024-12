Reviven video de Shakira cuando era adolescente y mostró detalles de su cuarto

Shakira ha sorprendido a su audiencia desde muy joven, no solo con su talento musical, sino con su personalidad. En redes sociales se revivió un video de una entrevista que se le hizo a la colombiana cuando apenas era una adolescente y en la que mostró algunos detalles de su cuarto.

¿Cómo era el cuarto de Shakira en su adolescencia?

La cantante alcanzó la fama desde muy pequeña con sus letras y estilo único para cantar y bailar, es por eso que hay registro de la vida de Shakira desde que era una adolescente y vivía con sus padres en Barranquilla, Colombia.

En un video difundido por la cuenta de RadioTiempo se revivió un video de la artista luciendo su cabello negro y mostrando su habitación en la casa de William Mebarak y Nidia Ripoll, sus padres. El arte ya la música siempre la acompañaron.

Su ingeniosa personalidad la llevaron en ese momento a mostrar para empezar su bolso y su billetera, "aunque no tenga un peso", señaló.

Luego procedió a presumir algunos de sus libros, ubicados en su mesa de noche, los cuales dejaron demostrado el gran interés de la joven por el arte. "Me encanta, soy adicta al arte, me sé toda la vida de [Josep] Renau, de [Édouard] Manet", dijo mientras mostraba su colección.

En su armario se encontraron con varios peluches, uno de ellos llamó la atención del entrevistador diciendo que tenía "cara de mosca". Entre risas, Shakira sujetó el muñeco de color amarillo y dijo: "¿Cara de mosca? No, es lindo" y cuando le preguntaron quién se lo había regalado, respondió con algo de incomodidad "mi exnovio".

También mostró sus zapatos favoritos, que por ese entonces eran las botas. "Tengo botas opacas, de las que no brillan, de cuero, de charol, botas tejanas, botas vinotinto, negras, de fique".

El color predilecto en el cuarto era el blanco y la artista explicó en ese momento que "el blanco me encanta, me relaja, después de un día de ruido, pitos, autos, gente, me relaja mucho". Después de eso empezó a cantar su canción ¿Dónde estás corazón? ante las cámaras.

Reacciones a video de Shakira adolescente

Para los internautas que vieron el video y recordaron a una Shakira que apenas iniciaba su carrera musical, esta grabación demuestra no solo el talento de Shakira desde joven, sino su inteligencia y habilidad de comunicación.

"Culta desde muy joven. Con ideas muy claras sobre el arte. Inspiradora", "No puede ser, yo tenía el juego de alcoba de Shakira, lo juro", "Siempre la visioné como la artista de talla mundial que es hoy en día", se lee en los comentarios.