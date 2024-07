Reykon da detalles de su salud tras accidente con fuego en un concierto

En redes sociales se hizo viral el video del momento en el que el cantante urbano Reykon sufre un accidente con un lanzallamas en plena presentación. El cantante reapareció en sus plataformas para dar un balance sobre lo sucedido y su estado de salud.

A través de un video, Reykon recordó el momento en el que, mientras cantaba frente a cientos de personas, se disparó el lanzallamas que había en el escenario y le dio justo en la cara. En la grabación quedaron registrados los gritos del público y cómo el cantante retrocede y se sacude.

¿Qué le pasó a Reykon?

Tras lo sucedido, el cantante, cuyo nombre real es Andrés Felipe Robledo Londoño, reapareció en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. Por lo que se ve en su rostro, tiene algunas quemaduras, pero por fortuna no fueron tan graves.

"¿Increíble, no? Esa llamarada me pasó por la cara. Mi Diosito fue muy grande y me protegió enormemente", empezó diciendo Reykon y agregó que "tengo unas quemaduras de segundo grado en el brazo, en la oreja y una partecita de la cara".

Reykon agradeció a Dios porque asegura que la situación pudo haber sido mucho más grave y dolorosa de lo que fue, por lo que pidió a sus seguidores que ya no estuvieran preocupados por su salud. Mostró que recibió la atención adecuada de inmediato y que está tratando las quemaduras.

"Para todos los que se preocuparon, relajados, no pasó nada, o bueno, sí pasó pero suave. La rebuena para todos, cuidar que esto no vuelva a pasar y a seguir gozando con esos meses que ustedes están subiendo de Furia", concluyó el artista.

