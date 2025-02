Ricardo Orrego celebró importante hito en su carrera: "Un pedacito de tantos sueños"

Cuando los televidentes piensan en Gol Caracol no pueden evitar asociarlo con Ricardo Orrego , quien durante décadas ha estado del lado de los grandes eventos deportivos que han impregnado a las diferentes disciplinas del país.

Este amante de los deportes, nativo de Manizales, celebró un nuevo hito en su carrera, al conmemorar 25 años haciendo parte del equipo de Caracol Televisión. Al lado de la cancha y de la gente, Ricardo Orrego se ha logrado constituir como una de las instituciones del deporte a nivel nacional.

"Ufff!! El tiempo vuela, pero también nos permite recordar el camino… Aquí solo está un “pedacito” de tantos sueños, cubrimientos, momentos, amigos, lugares… Dios ha sido muy generoso… A Él, a mi familia, a @caracoltv @golcaracol @noticiascaracol @bluradio ", comentó emotivo.

¿Cuándo entró Ricardo Orrego a Caracol?

Ricardo Orrego es un periodista y comentarista deportivo colombiano que actualmente se desempeña como presentador y jefe de Caracol Sports. Nacido el 8 de febrero de 1975, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de Manizales.

El 1 de febrero del año 2000 empezó su carrera profesional en Caracol Televisión, un camino que, espera, dure muchos años. El querido presentador no dejó pasar por alto su vigesimoquinto aniversario dentro de esta casa periodística, comentándole a sus seguidores que para él era importante rememorar a su lado este momento.

En la serie de fotografías se le ve en uno de los primeros sets de Gol Caracol, trabajando al lado de Javier Hernández Bonnet y otros compañeros de deportes, cubriendo grandes eventos y cerca de destacadas personalidades como El Pibe Valderrama y Nairo Quintana, algunos de los recuerdos que compartió en sus redes.

"Huy viejo, rica que calidad, con mucho cariño, más felicitaciones, éxitos como siempre usted es un bacán, todo bien, todo bien", le dijo con emoción el Pibe Valderrama.

"¡Felicitaciones Ricardo!!! Feliz de haber compartido y coincido en una parte hermosa de ese camino!! A vos y a esa hermosa familia de Caracol, que la considero la mía!!! Abrazos!!", añadió el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

Aunque las congratulaciones vinieron de todos los frentes, las más importantes fueron las de su familia, quien le dejó saber el orgullo que sentían por su profesión.

"La verdad es un orgullo, lo que siente mi corazón hoy de ser parte de tu historia. 25 años de dedicación, compromiso, responsabilidad. Un camino que no ha sido fácil, pero que lo has sabido batallar en lo bueno y en lo malo. Soy muy afortunada de estar a tu lado todos estos años (21)… Sé lo que has hecho para llegar donde estás y lo que falta. Acá estaré siempre para apoyarte y estar cada día más orgullosa de ti… Mi admiración siempre", le expresó su esposa, Lorena Ocampo.

