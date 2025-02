Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, sobrevivió a un atentado con explosivos en Medellín

Alejandra Giraldo es una de las caras más reconocidas de Noticias Caracol, caracterizándose por ser una periodista amante de los animales, llena de carisma y buena energía. Pese a su actitud positiva, ha tenido pruebas que la han marcado física y emocionalmente, entre ellas un acto de violencia en su natal Medellín.

Contó que hace unos años fue una de las víctimas de una bomba que explotó en el Parque Lleras, una reconocida zona rosa de la capital antioqueña.

Atentado Alejandro Giraldo

Era la noche del jueves 17 de mayo de 2001 y la hoy presentadora de noticias llegó al lugar para encontrarse con algunos amigos. Antes de eso había visto una película en un reconocido centro comercial, pero su madre no sabía que después iría al Parque Lleras.

"Recuerdo que mi amigo parqueó el carro, yo llamé a mi amiga, ella salió, estuvimos recostados, creo, en ese carro bomba hablando... entramos al restaurante, nos sentamos, ella me presentó a sus amigos y le dije 'vamos al baño'. Voltee, le dije 'Marce, vamos', y cuando me estiró la mano, ¡boom!", relató.

Ante La Red, de Caracol Televisión, confesó que al despertar solo podía vislumbrar humo, luces y sonidos aturdidores. Estaba cubierta de sangre, pues las esquirlas la lesionaron en las piernas y la cara.

"Mi amiga tenía la mano en la cara y me dice, qué tengo, y pues no tenía el ojo... las esquirlas las sacan una por una con un depilador, yo perdí la visión media, se me desencajó la mandíbula, pero estaba completa, estaba viva", comentó con la voz entrecortada.

En una reciente entrevista con The Suso's Show, mostró algunas de las cicatrices que le quedaron del atentado. Agradecida, contó que no le quedaron secuelas notables más allá de estas marcas en sus piernas, pero las personas con las que estaba ese día tuvieron consecuencias graves.

