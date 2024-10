Rudy Márquez, cantante venezolano, murió a los 81 años en Medellín

Este miércoles 9 de octubre una triste noticia llegó a los fanáticos de la música romántica y la balada, pues el cantante Rudy Márquez falleció a los 81 años. La familia del intérprete venezolano confirmó el hecho en las redes oficiales del artista.

¿De qué murió Rudy Márquez?

El comunicado de prensa informando sobre la muerte del artista de 81 años se publicó en la mañana de este miércoles en sus redes sociales. Rudy Márquez partió debido a un cáncer de páncreas contra el que venía luchando hace un tiempo; su deceso ocurrió en la Clínica Las Américas.

"Con profunda tristeza les anunciamos que el día de hoy, miércoles 9 de octubre de 2024, nuestro querido Rudy Márquez falleció en la ciudad de Medellín, Colombia, tras librar una dura batalla contra el cáncer. En todo momento estuvo en compañía de sus familiares más cercanos, quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último minuto de su vida", se lee en el documento.

Agregaron que, a pesar de su muerte física, están seguros de que Rudy Márquez permanecerá en la memoria de todos aquellos que se dejaron impactar por su música. "Será recordado por su extraordinaria voz, las grandes historias de amor y desamor que están plasmadas en las letras de sus canciones".

Publicidad

Por otro lado, en sus redes sociales también se compartieron mensajes en voz del artista sobre su partida. En cada uno de ellos Márquez resalta el agradecimiento que tiene por sus fanáticos, quienes llevaron sus canciones a ser grandes clásicos de la música romántica.

"Hoy, con el corazón lleno de gratitud, me despido de este mundo, pero no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible el camino de Rudy Márquez. A mi amada esposa y manager, La Nena Márquez, quien fue mi fuerza y mi apoyo incondicional toda una vida ... Pero, sobre todo, gracias infinitas a mis fans y seguidores. Ustedes fueron el latido constante que mantuvo viva mi música. Hoy les digo que, mientras mi música siga sonando, Rudy Márquez no morirá", escribieron.