Ryan Gosling está "decepcionado" con los Oscar por no nominar a Margot Robbie y Greta Gerwig

El pasado martes, 23 de enero de 2024, la Academia de Hollywood reveló los nominados para la edición 96 de los Premios Oscar. Una de las grandes sorpresas fue que ni Margot Robbie ni Greta Gerwig de Barbie recibieran una nominación, aunque la película sí alcanzó ocho. Ryan Gosling, quien dio vida a Ken, reaccionó al respecto.



La película inspirada en la famosa muñeca Barbie está nominada en categorías como mejor película del año, mejor guion adaptado, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. Y en la categoría a mejor canción consiguieron dos nominaciones con I'm Just Ken de Ryan Gosling y What Was I Made for? de Billie Eilish.

De la misma forma, Ryan Gosling quedó nominado a mejor actor de reparto por su rol de Ken en la cinta y la actriz America Ferrera, a mejor actriz de reparto por Gloria. Ambos actores se pronunciaron sobre sus nominaciones y la falta de sus colegas.

El actor que dio vida a Ken en la cinta emitió un comunicado en el que señaló sentirse "extremadamente honrado de ser nominado" por sus "colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas".

"Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por retratar a una persona plástica, a un muñeco llamado Ken", añadió.



Sin embargo, Ryan Gosling reflejó su tristeza expresando que "no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y ha sido celebrada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, garra y genialidad. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto".

Publicidad

Para finalizar, el actor resaltó y felicitó a sus otros compañeros de la película Barbie que sí fueron nominados. "Me alegro mucho por America Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento a hacer de esta una película tan rompedora".

Por su parte, America Ferrera habló con Variety sobre su nominación a los Premios Oscar y también señaló estar "decepcionada" por la usencia de Margot Robbie y Gretar Gerwig en los nominados.



"Me siento profundamente agradecida por el amor y apoyo", aseguró y agregó que está "increíblemente decepcionada que Margot y Greta no hayan sido nominadas. Greta ha hecho prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista".

Y añadió sobre la protagonista de la cinta que "lo que Margot logró como actriz es realmente increíble. Una de las cosas de Margot como actriz es lo fácil que hace que todo parezca. Y tal vez la gente se confundió al pensar que su trabajo fue sencillo, pero Margot es una maga como actriz frente a la pantalla y fue uno de los honores de mi carrera poder presenciarla realizar la increíble actuación que hizo. Ella aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi opinión, ella es una maestra".