Ryan Gosling interpretará I'm Just Ken en los Premios Óscar 2024

Empiezan a contarse los días para la edición número 96 de los Premios Óscar, los más importantes de la Academia de Grabación de Hollywood. Previo a la gala empiezan a conocerse detalles sobre lo que sucederá sobre el escenario del teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos, como la presentación musical de Ryan Gosling.

Luego de la polémica que desencadenó que Margot Robbie y Greta Gerwig no recibieran ninguna nominación a los premios por la película Barbie, pero Ryan Gosling sí, se ha confirmado que el actor que dio vida a Ken no solo estará presente en la ceremonia como nominado, sino como artista invitado.

Como es costumbre en medio de la ceremonia se invita a los artistas a interpretar las canciones de películas que están nominadas en esa edición. Para los Premios Óscar 2024 la canción I'm Just Ken de Barbie está nominada y será el mismo Gosling el que la interprete sobre el escenario.

Esta noticia ya se había anticipado en el mes de febrero en el medio internacional Variety. La revista entrevistó al actor y preguntó por esta posibilidad, a lo que él señaló que para ese momento no había sido contactado por la Academia para subir al escenario a cantar esta canción.

Ryan Gosling aseguró que "quizás sea demasiado arriesgado que yo lo haga, no sé cómo funcionaría eso. Pero estoy abierto a ello". Ahora es todo un hecho confirmado que el actor hará parte de las presentaciones en vivo en medio de la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo.

Cabe recordar que I'm Just Ken está nominada en la categoría mejor canción. Pero no es la única canción de Barbie que aparece en esa categoría, también la de la artista Billie Eilish, What Was I Made For. Las otras canciones nominadas son: Thee Fire Inside, de Flamin' Hot; It never went away, de American Symphony; y Wahzhazhe (a song for my people), de Killers of the flower moon.

La cinta inspirada en la famosa muñeca Barbie está nominada en categorías como mejor película del año, mejor guion adaptado, mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. De la misma forma, Ryan Gosling quedó nominado a mejor actor de reparto por su rol de Ken en la cinta y la actriz America Ferrera, a mejor actriz de reparto por Gloria.