Premios Oscar 2024: ¿dónde verlos y cuándo se realizan?

Los Premios Oscar son el evento más importante del cine mundial, donde se reconocen las mejores películas, actores, directores y técnicos del año. La 96ª edición se celebrará el domingo 10 de marzo de 2024 en el teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos.



¿Dónde ver los Premios Oscar 2024?

La transmisión en vivo de los Premios Oscar 2024 iniciará a las 6:00 p. m. del domingo, con un show previo que lleva incluido entrevistas en la alfombra roja con algunas celebridades que se encuentran nominadas.

La gala se llevará a cabo en el teatro Dolby. Podrá mirarla por TNT, Max (antes HBO Max), el canal 1701 de Claro, el 82 de Directv o el 306 de Tigo, además de seguir el minuto a minuto de la ceremonia y la alfombra roja en las redes sociales de la Academia, como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.

¿Quién será el anfitrión de los Premios Oscar 2024?

El encargado de conducir la ceremonia de los Premios Oscar 2024 será el comediante Jimmy Kimmel, quien repite por cuarta ocasión este rol.

Kimmel es conocido por su programa de humor nocturno Jimmy Kimmel Live!, que se emite por ABC desde 2003. También ha presentado los Premios Emmy y los Premios American Music.



¿Quiénes son los nominados a los Premios Oscar 2024?

Los nominados a los Premios Oscar 2024 se anunciaron el martes 23 de enero de 2024, desde el Samuel Goldwyn Theater de Beverly Hills, por parte de los actores Zazie Beetz y Jack Quaid.

Publicidad

Se eligieron películas estrenadas en 2023, que fueron evaluadas por los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además, se entregarán los Premios de la Academia en 23 categorías, que incluyen mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director, entre otras.

Las películas con más nominaciones para los Premios Oscar 2024 son:

Oppenheimer, del director Christopher Nolan: 13 nominaciones.

Poor Things, de Yorgos Lanthimo: 11 nominaciones.

Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese: 9 nominaciones.

Maestro, de Bradley Cooper: 8 nominaciones.

Entre los actores nominados se encuentran Emma Stone, Robert Downey Jr., Carey Mulligan, Cillian Murphy, Jodie Foster y Mark Ruffalo.



¿Qué más debe saber sobre los Premios Oscar 2024?

Los Premios Oscar 2024 tendrán algunas novedades y curiosidades que vale la pena mencionar. Por ejemplo, será la primera vez que se nominen películas basadas en juguetes, como Barbie y The Creator.

Publicidad

También será la primera vez que se nominen películas de superhéroes en la categoría de mejor película, como Spider-Man: Across the Spider-Verse y Guardians of the Galaxy Vol. 3.

De la misma manera, artistas como Zendaya, Al Pacino y Lupita Nyong’o harán parte de los presentadores encargados de entregar los distintos galardones.