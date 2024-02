Premios Óscar se reivindican con Barbie tras críticas por no nominar a Margot Robbie y Greta Gerwig

La ceremonia de los Premios Óscar se llevará a cabo el próximo 10 de marzo luego de haber caído en una polémica mundial por no tener entre sus nominados a Margot Robbie y Greta Gerwig, de la cinta Barbie. En medio de las críticas, la academia presentó un video publicitario en el que hizo referencia a este debate.



Se trata de un video publicitario de la ceremonia que se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles en el que los Óscar se adentraron en el mundo de Barbie. En la grabación de casi 5 minutos aparecen Jimmy Kimmel, Ryan Gosling, America Ferrera y Kate McKinnon.

Jimmy Kimmel es el gran protagonista de este avance: el hombre que será el anfitrión de la ceremonia va camino a los Óscar, pero se pierde en Oscars Land, donde es recibido por Kate McKinnon interpretando al famoso personaje de Barbie Rarita.

La Barbie será la encargada de llevar a Kimmel hasta la ceremonia de los Óscar y cuestiona al presentador: "Piensas que el GPS es una amenaza a tu masculinidad, ¿verdad?".

En el camino, según lo describe la famosa muñeca, tendrán que pasar por los mundos de películas nominadas como Pobres criaturas, Maestro y Oppenheimer.



Tras un camino un poco curioso y accidentado, en el que se encuentran con actores como Matt Damon y Emma Stone, Jimmy Kimmel y Kate McKinnon, finalmente llegan al lugar en el que se entregarán las importantes estatuillas a lo mejor del cine. Sin embargo, el presentador empieza a sentirse nervioso por ser el anfitrión de los Óscar.

Entonces aparece la actriz America Ferrera dando una nueva versión de su aclamado monólogo en Barbie: "Es básicamente imposible presentar los Oscar, tienes que ser extraordinario, pero sin equivocarte. Tienes que burlarte de la gente, pero no demasiado y tienes que darles a todos su tiempo, pero no puedes pasarte del tiempo. Tú eres el centro de atención, pero al tiempo que nadie te note, no puedes caerte, equivocarte o sentir miedo, nadie te dice gracias y, si todo sale bien, nadie dirá nada, pero si sale mal será tu culpa".

Las palabras de Ferrera inspiran a Kimmel, quien asegura que "lo que estás diciendo es que presentar los Óscar es más difícil que ser una mujer". Pero tanto como America Ferrera y Kate McKinnon le indican que está equivocado.

En ese momento aparece Ryan Gosling, quien dio vida a Ken y está nominado a mejor actor de reparto en la ceremonia. El actor pregunta si pueden ir a comer algo y hacer un reto de redes sociales, pero le explican que solo puede hacerlo cuando gané el Óscar.

"Eso no va a pasar", asegura el actor y agrega que "lo bueno es que Greta tiene el de mejor director asegurado".

America Ferrera le recuerda a Gosling que Greta Gerwig no fue nominada a mejor director y el actor reacciona bastante conmocionado.