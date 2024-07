¿Sebastián Yatra y Aitana serán papás? Una foto causó rumores de embarazo

Luego de retomar su relación amorosa, los cantantes Sebastián Yatra y Aitana se muestran muy felices en diferentes publicaciones de sus redes sociales. La más reciente se convirtió rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores, quienes empiezan a crear rumores de un posible embarazo.

¿Por qué dicen que Sebastián Yatra y Aitana esperan a su primer hijo?

Todo surgió con las fotos que la cantante española publicó de su celebración de cumpleaños número 25. En las imágenes de la fiesta, en la que estuvo acompañada por su familia y su novio, algunos detalles hacen creer a los internautas que está en embarazo.

Aitana lleva un vestido blanco para la celebración de su cumpleaños, aunque no se nota algún crecimiento en su abdomen, la decoración de la fiesta encendió las alarmas de muchos. Toda la decoración era con globos azules, lo que para muchos dio indicios de que, en lugar de una fiesta de cumpleaños, estaban en una fiesta de revelación del sexo del bebé que vendría en camino.

Por otro lado, en una de las fotos en las que Aitana está con Sebastián Yatra, ambos posan sus manos sobre el abdomen de ella, lo que emocionó más a sus seguidores. Otros dicen que son simples coincidencias y que, realmente, la pareja de cantantes no está esperando un bebé.

"Ay, las fotos con Sebas", "La primera foto con Sebastián parece revelación de sexo", "Uy, la mano de Yatra en la barriga… no digo nada", "Por un momento pensé estaba embarazada y eran fotos de su baby shower", "No pueden ser más lindos", "me alegro verte tan feliz y me encanta que estés con Sebastián", se lee en los comentarios.

