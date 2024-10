Shakira escogió las nueve canciones más importantes de su carrera: ¿cuáles son?

Con cada escenario agotado a nivel mundial con su nueva gira de conciertos, Shakira demuestra en pleno 2024 por qué es una de las artistas latinas con más reconocimiento. Algo gracias a la historia que ha construido a través de sus canciones.

Aunque en la actualidad tiene temas como Soltera o la Bzrp Music Session Vol. 53, que se han convertido en himnos para las mujeres que la siguen, son cerca de 30 años en los que la barranquillera ha sido pionera en movimientos musicales, arriesgada e innovadora con su propuesta musical.

En una entrevista con GQSpain, Shakira reveló detalles de lo que hubo detrás de nueve temas que marcaron su carrera musical.

¿Qué canciones escogió Shakira como las más representativas de su carrera?

En el video, publicado en YouTube, Shakira habla sobre la manera en la que nacieron, el impacto que generaron y lo que le dejaron estas nueve canciones:



Suerte (Whenever, Wherever) La tortura Estoy aquí Hips Don´t Lie Inevitable Ciega, sordomuda Loca (She Wolf) Chantaje Bzrp Music Session Vol. 53

¿Qué reveló Shakira de sus canciones?

Sobre 'Suerte (Whenever, Wherever)', la barranquillera detalló que "fue la canción con la que se dio a conocer mi música en Estados Unidos con el público angloparlante" y agregó que "es una declaración de amor a la persona con la que estaba en ese momento, que le hice y le dediqué muchas canciones".

Publicidad

Mientras que de su colaboración con Alejandro Sanz resaltó que no solo fue una de las primeras colaboraciones hechas por artistas internacionales, sino la amistad que le dejó. "Nos dejó muchas satisfacciones y una amistad que, más que una amistad, es una hermandad de años".

Publicidad

Por otro lado, contó que la letra y música de 'Inevitable' llegó a ella en una noche de inspiración en el Tayrona. "La noche más estrellada de mi vida entera, durmiendo en chinchorros, en menos de 15 minutos teníamos todo, fue como si me la hubieran dictado".

Cuando recordó a 'Loba' señaló que quería acudir a la fantasía o a lo imaginario. "La composición es un proceso muy espontáneo del inconsciente, he escrito canciones soñando, a veces tienen sentido y otras no. Ahí encuentro el arquetipo de la mujer salvaje, con el que resueno y me siento identificada".

Finalmente, sobre su colaboración con Bizarrap que revolucionó al mundo, señaló que "estoy muy orgullosa de esa canción". Shakira agregó que "fue una liberación, un exorcismo y una forma de encontrarme más liviana después de que la escribí. Hizo lo que tenía que hacer por otras mujeres y por mí".

¿Cómo nació la frase "Hips Don't Lie"?

Shakira reveló que para saber que una canción será un éxito ella tiene una importante fórmula. "Una buena canción es cuando tú mismo no te cansas de cantarla, el compositor siempre tiene que pasar por revisar que una melodía no se vuelve cansona, que dan ganas de cantar una y otra vez".

Publicidad

Además, para la artista también es clave que le den ganas de bailar, de ahí nació su frase 'hips don't lie'. "Surge a partir de como yo vivo la música, la vivo corporalmente, bailando siento si una canción funciona o no, si tiene lo que necesita. Si mis caderas no se mueven esto no funciona, no sirve, hasta que esté bailando sé que ya está lista".