Shakira le responde mensaje a Tom Cruise sobre sus caderas: "Tiene razón"

En mayo de 2023 Shakira y Tom Cruise sorprendieron al mundo de la farándula al aparecer juntos en una carrera de la Fórmula 1 en Miami. La colombiana recién iniciaba su vida en los Estados Unidos y su salida con el famoso actor de 'Top Gun' causó todo tipo de rumores.

Aunque después de eso la cantante y el actor no se volvieron a ver juntos, las teorías y rumores sobre el supuesto romance entre ellos quedó en titulares y publicaciones de redes sociales. Es por eso que, en medio de una reciente entrevista a Tom Cruise le preguntaron su impresión sobre Shakira.

En medio de la promoción de su más reciente película, Cruise concedió una entrevista al programa Despierta América, en la que la periodista aprovechó para recordar la salida que el actor tuvo con la colombiana. "Estuviste en Miami con Shakira", le dijo la periodista al actor a lo que él respondió afirmativamente y ella agregó: "¿Sus caderas no mienten?".

"No, sus caderas no mienten. No lo hacen", fue el piropo que Tom Cruise lanzó en la entrevista al recordar a Shakira.

Shakira le responde a Tom Cruise

En medio de la Met Gala 2024, a la que Shakira asistió por primera vez, la periodista que le hizo la entrevista a Tom Cruise tuvo la oportunidad de dialogar con la cantante colombiana. Entonces le comentó sobre el halago que el actor le había dado a su cadera.

"¿Qué opinas de lo que me dijo Tom Cruise? De que tus caderas no mienten", expresó la comunicadora mientras Shakira reaccionaba bastante sorprendida a las declaraciones del actor y reconoció que no se había enterado de lo sucedido.

Tras pasar la sorpresa, Shakira decidió responder a las palabras de la estrella internacional. "Tiene razón, son las caderas más honestas que hay", y agregó que esperaba poder bailar mucho durante la Met Gala.

Además, la colombiana aseguró que estaba muy feliz de asistir por primera vez a este evento, "ya había tenido la oportunidad de venir antes, pero nunca pude realmente porque estaba muy ocupada. Pero ahora se dieron las cosas".