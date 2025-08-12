Desafío Siglo XXI: ¿quién fue el ganador del Desafío de Sentencia y Hambre?

El Desafío arrancó su sexto ciclo este 12 de agosto con una competencia intensa en el Box Azul, donde los equipos Alpha, Gamma y Omega se enfrentaron en la prueba de Sentencia y Hambre. Este reto, que no solo pone a prueba la fuerza física y la estrategia sino que también define las condiciones alimentarias del ciclo, reunió a cinco integrantes por equipo, seleccionados por Andrea Serna para representar a sus colores.

Por Alpha participaron Valentina, Manuela, Gero, Leo y Lucho; Gamma alineó a Grecia, Yudisa, Gio, Rata y Cris; mientras que Omega compitió con Miryan, Katiuska, Juan Potro y Camilo.



Un recorrido de resistencia y precisión

La prueba se desarrolló en formato de relevos, combinando obstáculos terrestres y acuáticos. Cada competidor debía iniciar atravesando una serie de barreras para llegar a la primera piscina, donde recogía dos balones de una canasta sumergida. Después, escalaba una estructura piramidal, saltaba a una segunda piscina y continuaba hasta las escaleras que llevaban a la parte superior del Box Azul.

Desde allí, el jugador lanzaba las pelotas a un compañero suspendido en el aire, cuyo objetivo era atraparlas y mantenerlas en equilibrio en su propio cuerpo. El reto final consistía en completar un total de doce balones sin que ninguno cayera al agua, ya que cualquier error implicaba repetir parte del recorrido.

La clave del triunfo de Alpha estuvo en la resistencia de Leo, quien se mantuvo colgado mientras sostenía las pelotas, y en la rapidez de sus compañeros para cumplir cada tramo del circuito. Su coordinación y velocidad les permitió terminar antes que sus rivales y asegurar así la primera posición. La victoria les otorga la ventaja de conservar todas sus provisiones alimentarias durante el ciclo, además de la potestad para decidir qué raciones recibirá el segundo lugar, en este caso, Gamma.

El equipo verde, aunque mostró un buen desempeño, tuvo un momento de tensión cuando Gio dejó caer varias pelotas al agua, lo que obligó a invertir tiempo extra junto a Rata para recuperar el control. Aun así, superaron a Omega, que no logró mantener el ritmo y terminó en la última posición.

Con este resultado, Alpha inicia el ciclo con una ventaja estratégica, mientras que Gamma y Omega tendrán que redoblar esfuerzos en las próximas competencias para evitar la sentencia y, sobre todo, para no enfrentarse con hambre en las siguientes jornadas.

